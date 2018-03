Tigenix-overnemer wikt miljardenbod op Shire

De Japanners broeden momenteel op een veel grotere deal en lieten weten interesse te hebben in het Ierse farmabedrijf Shire , wiens beurswaarde de hoogte inschiet richting (omgerekend) 40 miljard euro. Van een officiële toenadering tot de raad van bestuur van Shire is evenwel nog geen sprake.

Shire is in ons land onder andere gekend als overnemer van Movetis. Shire betaalde in de zomer van 2010 de riante prijs van 428 miljoen euro voor Movetis, dat een medicijn tegen chronische constipatie had ontwikkeld. Het medicijn flopte evenwel en de activiteiten van Movetis in ons land werden opgedoekt.