Tigenix verdwijnt op 26 juli van de Brusselse beurs

Overnemer Takeda start zijn uitrookbod, nadat het meer 96 procent van de aandelen in het biotechbedrijf in handen heeft.

Na de tweede acceptatieperiode van het overnamebod op Tigenix , die op 3 juli verstreek, heeft Takeda 96,08 procent van de aandelen van het Belgische biotechbedrijf in handen. De Japanse groep is er bovendien in geslaagd 95,76 procent van de gewone aandelen die het voorwerp uitmaakten van het bod, te bemachtigen. Daarmee zijn de voorwaarden vervuld om een uitkoopbod te lanceren.