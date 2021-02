Tim Van Hauwermeiren, een ‘Lucky Luke' van 14 miljard...

Het startkapitaal werd verzameld in negen maanden. 1,15 miljard dollar ophalen, lukte deze week in minder dan een etmaal. Tim ‘doe maar gewoon’ Van Hauwermeiren is de biotechbelofte Argenx aan het uitbouwen tot een farmaspeler van formaat. ‘Hij schiet sneller dan zijn schaduw.’

O p 6 februari 2008, het is al laat in de namiddag, zitten Tim Van Hauwermeiren, Torsten Dreier en Harry de Haard in een hoek van het restaurant in het Van der Valkhotel in Breda. Ze zijn licht gespannen, terwijl ze wachten op een investeerder van het Nederlandse fonds Thuja Capital. 1,5 uur lang ontvouwen de drie mannen hun plannen voor nieuwe medicijnen met nog te ontwikkelen technologie, op basis van antilichamen van lama’s. Lama’s zijn het nieuwe goud in biotech sinds enkele VUB-proffen eind jaren 80 ontdekten dat kameelachtigen heel krachtige antilichamen hebben die geschikt zijn voor allerlei therapeutische toepassingen, van auto-immuunziektes tot kanker. ‘We geloven dat we beter kunnen doen dan wat er vandaag al is’, zeggen ze zelfverzekerd.

‘Ze hadden niets, alleen een idee’, zegt Harrold van Barlingen, partner bij Thuja. Hij had eerder vroeg in Galapagos geïnvesteerd, die andere biotechbelofte uit de Lage Landen. Hij is onder de indruk van ‘de combinatie van drive en knowhow’ aan de tafel. De Nederlander Hans de Haard, immunoloog, heeft de wetenschappelijke bagage, de Duitser Thorsten Dreier de operationele ervaring. Tim Van Hauwermeiren heeft bij Ablynx geleerd hoe je met big pharma onderhandelt en een bedrijf naar de beurs brengt. Het trio heeft elkaar leren kennen bij Ablynx, waar al langer koortsig op de kleinste antilichamen van lama’s wordt gewerkt, de nanobodies.

Je ziet hem niet op conferenties, op tv of in de kranten. Tim doet wat goed is voor Argenx. Aan de rest verspilt hij geen tijd. Edwin Moses, Voormalig CEO Ablynx

‘Er was een idee, een visie, en Tim wist duidelijk de weg’, zegt van Barlingen. Hoe hij een plan kan uitvoeren, is ongekend. Dat maakte hem geschikt voor de rol van leider, en dat geldt vandaag eigenlijk nog altijd.’

Thuja investeert uiteindelijk 1,5 miljoen euro. Het Erasmus MC Medical Fund, verbonden aan de universiteit van Rotterdam, voorziet in de rest van het startkapitaal. In de VS valt kort daarna de zakenbank Lehman Brothers om, de aankondiging van de financiële crisis. Investeerders kruipen in hun schulp. In die omstandigheden wordt Argenx geboren, met tegenwind. Via Thuja krijgen ze kantoorruimte en een lab van de universiteit van Utrecht. 1,5 jaar pendelen de oprichters naar die Nederlandse stad. Die tijd krijgen ze om zich te bewijzen. Ze verblijven in het Van der Valkhotel op De Bilt, vlak bij het universitair ziekenhuis.

Van Barlingen: ‘Onze aandelen hebben we een paar jaar geleden verkocht. Helaas, zeg ik nu.’

Band met investeerders

Negen maanden deed Argenx erover om een paar miljoen euro startkapitaal te verzamelen. Deze week haalde het bedrijf in minder dan 24 uur 1,15 miljard dollar op (956 miljoen euro). De beurswaarde nadert 15 miljard euro. En dat voor een bedrijf dat nog geen cent heeft verdiend.

‘Tim heeft altijd erg goed op het juiste moment de juiste investeerders gevonden’, zegt Jan De Kerpel, hoofd Life Sciences & Healthcare bij de Nederlandse bank Kempen. ‘Van de eerste private investeerders tot risicokapitaal, gevolgd door de beursgang en vandaag de institutionele investeerders: er is al drie keer een doorloop geweest. Tim onderhoudt ook een zeer intensieve band met zijn investeerders.’

Een klepper als het Schotse fonds Baillie Gifford had deze week negen minuten met de CEO nodig om 415 miljoen dollar te plaatsen. Het vertrouwen in het bedrijf is immens: de koers bereikte deze week een record, één aandeel was op een gegeven moment meer dan 310 euro waard.

Dat was ooit anders. Wie iets verder teruggaat in de tijd, ziet dat het koersverloop van Argenx lang eerder vals plat was dan een Alpenprofiel. De eerste beursdag werd zelfs omschreven als ‘een flop’. Het aandeel sloot op 10 juli 2014 af op 7,9 euro, een verlies van ruim 7 procent. Annie Vereecken, een van de vroegste investeerders, zegt dat ze aanvankelijk ‘ontgoocheld’ was in de beursgang. ‘Het is zeker geen walk in the park geweest, eerder een hobbelig parcours. Het is bewonderenswaardig hoe rustig Tim daaronder blijft. Hij wacht geduldig af. En ik geloof rotsvast in het platform en de personen achter Argenx.’

De grote doorbraak kwam er in 2017, een jaar na de notering op de Amerikaanse Nasdaq, het mekka voor biotech. Terwijl de eerste roadshow in 2014 veel enthousiaste ‘greats’ en ‘fantastics’ ontlokte, bleven de investeringen bij de Euronext-notering uit. De Amerikanen keken de kat uit de boom. Het is een val waar veel beginnende ondernemers in trappen’, zegt De Kerpel. ‘Voor Tim was het een enorme ontgoocheling, maar hij heeft snel geleerd hun taal te spreken. Een Europese investeerder wil weten: waar kan het misgaan? Een Amerikaanse wil horen: is dit de volgende Pfizer?’

De druk op de CEO is intussen immens, zegt de biotechkenner. ‘Investeerders willen waardecreatie zien, ongeveer elke vijf jaar. Dat kan enkel via de beurs of via een verkoop. Maar de cyclus van life sciences duurt zowat 15 jaar. Hij moet dus continu zoeken naar dat evenwicht. Wie zo’n bedrijf leidt, heeft per definitie een sterke persoonlijkheid. Maar Tim heeft een hoger doel: zelf een bedrijf bouwen.’

Fleece en jeans

Hij gaat gekleed in een fleecetrui en jeans, draagt al jaren dezelfde bril en hetzelfde gemillimeterd kapsel met stoppelbaard: Van Hauwermeiren (48) is een man van weinig uiterlijk vertoon. Hij is afkomstig uit Affligem, ging naar de jezuïeten - plus est en vous - in Aalst en is afgestudeerd als bio-ingenieur. Hij woont in een verkaveling in het Denderland. In het weekend rijdt hij met de Avalonfietsers, een clubje waarvan de meeste leden geen flauw benul hebben dat de man die zo gretig de hellingen opvliegt de best verloonde CEO van het land is. Vorig jaar streek hij 6,15 miljoen euro op, waarvan aandelenopties ter waarde van 5,26 miljoen euro.

Van Hauwermeiren verhuisde in 2018 met zijn vrouw en twee tienerdochters naar Boston in de VS. Het gezin keerde terug toen de meisjes gingen studeren. ‘In de VS is goed onderwijs duur’, zei hij tegen De Tijd. Buiten coronatijden verblijft hij een week per maand in de VS om contacten met investeerders te onderhouden. Hij leeft zo sober dat zijn raad van bestuur hem soms moet pushen tijd te maken voor wat feest en plezier.

Drie jaar geleden zei hij: ‘Als we een product gaan lanceren, moet je een andere CEO zoeken. Daar ken ik niets van.’ Dat hebben we uit zijn hoofd gepraat. Peter Verhaeghe Voorzitter Argenx

Van Hauwermeiren begon zijn carrière bij Procter & Gamble en leerde daar de stiel van het strakke projectmanagement. Dat zegt Johan Cardoen, voormalig directeur van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en een vriend van de Argenx-CEO. Hij was de eerste drie jaar onafhankelijk bestuurder bij het bedrijf. ‘He runs the company like a clockwork. Tim is Lucky Luke, hij schiet sneller dan zijn schaduw. We bellen om de twee weken, ’s morgens in de wagen. Als ik in zo’n gesprek iets laat vallen, zit er meteen een e-mail in mijn inbox om het op te volgen. Hij speelt heel kort op de bal.’

Van Hauwermeiren begon in 2003 bij Ablynx, een start-up in volle bloei, en zag er hoe je deals met farmareuzen als Merck en Novartis sluit. ‘Hij was betrokken bij de onderhandelingen, maar wilde zelf de leiding’, zegt iemand die bij Ablynx nauw met hem samenwerkte. ‘Er stond een directeur boven hem. Die stond duidelijk in de weg. Zowel commercieel als wetenschappelijk is Tim zeer intelligent. Het was heel duidelijk dat hij niet zou blijven, maar hij kreeg ook niet de kans om verder te groeien.’

Hij heeft ‘laserfocus’ zegt Edwin Moses, de voormalige CEO van Ablynx die twee jaar met Van Hauwermeiren werkte. ‘Je ziet hem niet op conferenties, op tv of in de kranten. Tim doet wat goed is voor Argenx. Aan de rest verspilt hij geen tijd.’

Verschillende bronnen voor dit verhaal wilden enkel meewerken ‘als Tim het oké vindt dat ik spreek’. Ze verwijzen naar zijn discretie, zijn weerzin om in de schijnwerpers te staan. ‘Ik weet dat mensen graag een gezicht op een bedrijf en succes plakken’, zegt hij daarover. ‘Maar zo zit ik niet in elkaar. Succes haal je als een team.’

2021 wordt het jaar van de waarheid. Argenx staat dicht bij de lancering van een eerste medicijn tegen een zeldzame spierziekte. Het middel, efgartigimod, wordt voor drie andere aandoeningen op patiënten getest. Er zitten nog twee toepassingen in de pijplijn.

Voor een al geteste toepassing kocht het bedrijf eind vorig jaar voor 98 miljoen dollar een speedy pass van het chemieconcern Bayer. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA moet de toestemming voor de commercialisering met spoed behandelen. De VS zijn niet enkel het mekka van biotech wegens een krachtig ecosysteem van investeerders. De astronomische prijzen van Amerikaanse geneesmiddelen zijn de reden dat analisten Argenx miljardeninkomsten voorspellen, voor therapieën tegen zeer zeldzame aandoeningen.

Analisten en investeerders wijzen op die pijplijn en het potentieel van het platform, dat ook wordt onderzocht om in te zetten tegen Covid-19. ‘Hij houdt altijd alle opties open’, zegt Tom Simonts, econoom bij KBC. ‘Ze vechten ook op vele fronten: kanker, immuuntherapie. Het is geen oneshot, zoals Thrombogenics (de Leuvense oogaandoeningtherapie maakte de beloftes niet waar en crashte, red. ) Als je Tim vraagt hoeveel ijzers hij in het vuur heeft, zal hij antwoorden: ‘Nog altijd niet genoeg.’’

Tim heeft snel geleerd de taal van Amerikaanse investeerders te spreken. Jan De Kerpel, hoofd Life Sciences & Healthcare bij Kempen

De crash van Galapagos afgelopen jaar na twijfels over de bijwerkingen van zijn reumamiddel bewees nog maar eens dat in biotech de factor geluk niet te onderschatten is. En dat de prijzen pas aan de meet worden uitgereikt, na de goedkeuring door de FDA. Het is de paradox van biotech, waar de coronagekte op de beurs nog eens de turbo op heeft gezet: een bedrijf kan 14 miljard waard zijn zonder een euro cashflow te genereren.

Overnameprooi

Argenx, met vestigingen in Zwijnaarde, Boston en Tokio, telt 456 werknemers. Het geld dat afgelopen week werd opgehaald, dient om de commercialisering van de nog goed te keuren therapieën uit te bouwen. Farmawatchers weten dat juist dan het vizier van de grote jongens op scherp wordt gesteld. De inspanning om zelf een commercieel team uit te bouwen is enorm voor een onervaren bedrijf. En big pharma heeft de mensen en de middelen.

Argenx sloot samenwerkingsovereenkomsten met Abbvie en Johnson & Johnson. Van Hauwermeiren kocht ook technologie bij de Amerikaanse kankerspecialist Hazyme, om de antilichamentherapie met een handig spuitje toe te dienen in plaats van met de gebruikelijke baxters. Maar niemand steekt onder stoelen of banken dat Argenx vandaag een prooi is.

Voorzitter Peter Verhaeghe houdt rekening met een bod. ‘Ik ben mijn bestuurders al drie jaar aan het voorbereiden, zelfs met rollenspellen om ze vertrouwd te maken met de complexiteit ervan. Ik sluit een bod niet uit, maar het wordt wel moeilijker ons te kopen. Zelfs voor big pharma is 20 miljard niet evident.’

Veeleisend

Wat doet dat met de man die naar verluidt van een glas riesling en klassieke muziek houdt? Hij is enorm geëvolueerd, zegt Verhaeghe. ‘Hij kende bijzonder weinig van zaai- of risicokapitaal toen hij als CEO begon, maar Tim leert graag en snel. We hebben hem naar een businessschool in Lausanne gestuurd om met corporate governance te leren omgaan. Drie jaar geleden zei hij: ‘Als we een product gaan lanceren, moet je maar een andere CEO zoeken. Daar ken ik niets van.’ Dat hebben we uit zijn hoofd gepraat.’

‘De druk is hoog, hij is enorm veeleisend’, zegt een voormalig medewerker. ‘Tim lijkt maar moeilijk te begrijpen dat niet iedereen zijn drive heeft, en geen honderd uur per week werkt. Als je om zes uur naar huis gaat, vraagt hij soms of je een halve dag neemt.’

Woordvoerster Joke Comijn kadert die uitspraak als ‘de humor van Tim. Hij vraagt veel, van zichzelf en zijn medewerkers, maar we krijgen er ook veel voor terug. Tim stimuleert mensen om te groeien en zich te ontwikkelen. Het is ook door die houding dat we staan waar we staan.’

‘Ik denk dat we veeleisender zijn dan bij grote multinationals’, zegt voorzitter Verhaeghe. De chief medical officer werd op een gegeven moment aan de deur gezet. ‘Hij had privéproblemen en vond dat hij zijn hoofd nu en dan moest leegmaken in de bergen. Hij delegeerde op dat moment te veel en er waren foutjes in de testen. We begrepen zijn situatie, maar met mensen die niet 100 procent toegewijd zijn, gaat het niet lukken.’

Tegelijk dwingt Van Hauwermeiren intern enorm respect af als zakenman. ‘Je kan je afvragen of je op dat niveau een warme persoonlijkheid moet zijn’, zegt de voormalige medewerker, die nog in de kleine, Vlaamse biotechwereld actief is en anoniem wil blijven. ‘Voor een biotechpubliek kan hij heel bevlogen speechen, los uit de pols, in jeans en trui. Binnen het bedrijf is hij koel en zakelijk. Gedreven door inhoud en data.’

Tim zit erbovenop, bevestigt Christina Takke, managing partner van V-Bio Ventures en investeerder van het eerste uur. ‘Als investeerders vragen stellen, is er geen stuk of document dat hij niet gelezen heeft. Elke CEO werkt hard, maar Tim werkt nog veel harder. En hij is kritisch, voor zichzelf en voor anderen. Start-ups hebben vaak een dominante persoon als CEO. Tim zag het groter geheel vanaf het prille begin en weet dat hij mensen met ervaring nodig heeft om tot een hoger niveau te komen. Hij kan dat ook loslaten en experten hun werk laten doen.’

‘Doen wat je belooft?’ Torsten Dreier moet lachen als hij die omschrijving van de stijl van zijn vroegere kompaan hoort. ‘Dat is het absolute minimum voor Tim.’ Medeoprichter Dreier stapte een paar jaar geleden uit Argenx en is nu aan boord bij de start-up Argomab, een omgeving die hem beter ligt dan een farmaspeler in de dop. ‘Als zaken niet worden opgevolgd, is Tim unhappy, en dat zal hij ook meteen duidelijk maken. Rustig, nooit luid of opgewonden.’ Underpromise, overdeliver, zegt Dreier. ‘Dat is altijd het principe. Dat weten de investeerders ook. De waarde die je vandaag ziet: it’s the data.’