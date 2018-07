Topman Edwin Moses weg bij overgenomen Ablynx

Nu de overname van het Gentse biotechbedrijf Ablynx door het Franse Sanofi beklonken is, zit de taak van Ablynx-topman Edwin Moses erop. De laatste zaken zijn afgehandeld en de overdracht van de leiding van de Ablynx-site in Gent is geregeld.

Piet Houwen zal voortaan het team in Gent, dat ruim 400 werknemers telt, aansturen. Houwen maakte eerder carrière bij Janssen Pharmaceutica en Genzyme, dat deel uitmaakt van Sanofi.

‘Ik heb fantastische jaren meegemaakt bij Ablynx.’ Zo neemt Moses afscheid in een mailtje. Wat de zestiger nog in petto heeft, is onduidelijk, maar stilzitten is niet aan hem besteed. ‘Ik zal vermoedelijk in de sector actief blijven, maar concrete plannen heb ik nog niet’, zegt de man die in 2004 bij Ablynx belandde als voorzitter.

Twee jaar later nam Moses de rol van CEO over, na eerder naam en faam verworven te hebben bij het Britse Oxford Asymmetry. Hij loodste dat biotechbedrijf naar de Londense beurs en verkocht het uiteindelijk voor 500 miljoen euro.

Succesverhaal

Van Ablynx maakte hij nog een opmerkelijker succesverhaal. Hij introduceerde het bedrijf op Nasdaq, het walhalla voor techbedrijven. Hij sloot samenwerkingen met multinationals als Merck en AbbVie, overtuigde investeerders om honderden miljoenen euro’s te investeren en bouwde een team van honderden onderzoekers uit.

‘Toen ik pas CEO was, projecteerde ik tijdens presentaties de logo’s van kleppers als Amgen en Genentech. Zo van: dit ambiëren we. Sommigen lachten, ze dachten dat het een grap was. Het is niet langer absurd dat te zeggen’, blikte hij in het najaar van 2017 terug op zijn prestaties.

Moses bracht Ablynx zelfs tot het punt waarop een eerste medicijn tegen een zeldzame bloedziekte op de markt komt. Dat trok de aandacht van grote farmabedrijven en Ablynx belandde eerder dit jaar in handen van het Franse Sanofi na een overnamebod van 3,9 miljard euro.