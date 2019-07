Topman Gilead: ‘Er is vrijheid nodig om maximaal te presteren'

Het Amerikaanse farmabedrijf Gilead heeft Galapagos bewust niet willen kopen. ‘Omdat ik bang was waarde te verliezen in plaats van toe te voegen’, zegt CEO Daniel O’Day.

De CEO’s van Galapagos en Gilead zetten het voorbije weekend hun handtekening onder een verregaande samenwerking voor de komende tien jaar. Voor Gilead tekende Daniel O’Day. Hij staat pas sinds maart dit jaar aan het roer van het Amerikaanse Big Pharma-bedrijf, maar is al dertig jaar actief in de sector. Voor Gilead leidde hij de farmareus Roche Pharmaceuticals. Vanaf hun eerste ontmoeting klikte het tussen beide heren. ‘Onno is heel pragmatisch. Ik was meteen onder de indruk van hem. Bovendien heeft hij humor. We hebben veel lol met elkaar.’

Waarom hebt u Galapagos niet simpelweg gekocht?

Daniel O’Day: ‘Omdat ik bang was waarde te verliezen in plaats van toe te voegen. Bij een overname loop je het risico dat toponderzoekers besluiten te vertrekken omdat ze niet voor een groot bedrijf willen werken. Dat hebben we vaker gezien. Voor het maximale resultaat heeft Galapagos zelfstandigheid nodig, alsook het geld om in vrijheid verder te gaan met het ontwikkelen van medicijnen.’

Intussen kan Gilead zijn belang in Galapagos uitbouwen naar bijna 30 procent. Hoe robuust is dan die zelfstandigheid?

O’Day: ‘Ik kan niet in de toekomst kijken. Tien jaar in de biotechsector is een behoorlijk lange periode. Het mooie is dat we nu een decennium lang de tijd hebben om uit te zoeken hoe de samenwerking uitpakt en te besluiten of we wel of niet doorgaan.’

Gaat u verder nog op overnamepad?

O’Day: ‘Mogelijk. Deze deal wil niet zeggen dat beide bedrijven niet verder kijken. Kijk, het gaat hier niet om één of twee nieuwe medicijnen. Het gaat bij Galapagos om een geïntegreerd wetenschappelijk platform, een onderzoeks- en ontwikkelmachine zo u wilt. Sommige overnames passen bij de strategie, andere juist niet.’

Betaalt u niet veel geld voor een pijplijn, met daarin potentiële medicijnen die ook kunnen mislukken?

O’Day: ‘In onze sector zoeken we de grenzen op. Daar horen mislukkingen bij. Dan nog is het een goed idee, met zes middelen onderweg in verschillende onderzoeksfases, twintig preklinische studies en een samenwerking van tien jaar. Misschien is het niet de oplossing voor mijn kortetermijnuitdagingen, maar ik ben ervan overtuigd dat we op de lange termijn een zeer goed rendement gaan behalen.’

Gaat deze deal school maken en krijgen we een periode met minder grote overnames in de biotech?

O’Day: ‘Daar ben ik niet zo zeker van. Deals zoals deze zijn zeer zeldzaam. Het is ingewikkeld bedrijven te vinden die zo goed bij elkaar aansluiten. En alles draait om vertrouwen. Niet alleen tussen mij en Onno. Het zijn uiteindelijk de onderzoekers die bepalen of één plus één drie is.’

Hoe belangrijk is het dat Onno van de Stolpe aanblijft?