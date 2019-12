Topman Oxurion overleden

Claude Sander, Chief Legal Officer bij Oxurion, is vrijdag onverwacht overleden. Dat meldt het Leuvense biotechbedrijf in een persbericht.

Naast Chief Legal Officer was Sander bij Oxurion ook secretaris-generaal van de raad van bestuur. ‘Claude toonde een uitzonderlijk leiderschap in zijn beide rollen, ook in zeer uitdagende tijden. Hij werd erg gerespecteerd voor zijn engagement, expertise en bereikte successen. Hij zal erg gemist worden', luidt het in het persbericht.