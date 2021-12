Topman Pfizer Puurs: ‘Grondstoffentekorten die de vaccinproductie stilleggen? Ik sluit het niet uit’

Als topman van de grootste coronavaccinfabriek ter wereld, die van Pfizer in Puurs, heeft Luc Van Steenwinkel een hels maar productief jaar achter de rug. Er was geen tijd voor interviews. Tot nu. ‘Toen omikron opdook, heb ik toch eens ferm gevloekt.’

Afspreken in een van de belangrijkste fabrieken ter wereld tijdens de coronapandemie en daardoor een glimp kunnen opvangen van hoe BNT162b2 - de wetenschappelijke naam van het coronavaccin van Pfizer - geproduceerd wordt, zat er niet in. De site in Puurs, die met 3.800 werknemers maandelijks meer dan 100 miljoen vaccins uitvoert naar 163 landen, blijft gesloten voor buitenstaanders. Uit veiligheidsoverwegingen, en om besmettingen te vermijden.

Het laatste dat fabrieksdirecteur Luc Van Steenwinkel wil, is zelf besmet raken met covid. Daarom spreken we af voor een wandeling in de buitenlucht bij het naburige fort van Liezele. Het is een idyllische en rustige omgeving om het te hebben over een geschift jaar in de Pfizer-fabriek. Van Steenwinkel, een bio-ingenieur die zijn carrière begon in de waspoederfabriek van Procter & Gamble, praat zacht, langzaam en gecontroleerd.

Luc Van Steenwinkel (57) Luc Van Steenwinkel is de managing director van de Pfizer-fabriek in Puurs. Die is met een maandelijkse productie van meer dan 100 miljoen dosissen de grootste fabriek van coronavaccins ter wereld. De algemene omzet van het coronavaccin wordt dit jaar voor Pfizer op 32,5 miljard euro geschat.

Van Steenwinkel studeerde in 1987 af als bio-ingenieur aan de KU Leuven.

Hij begon zijn carrière in 1990 bij Procter & Gamble als productieverantwoordelijke van de shifts in de waspoederfabriek, en werkte nadien in diverse functies voor het bedrijf.

In 2004 stapte hij over naar Pfizer, waar hij onder meer de hr-directeur Benelux werd. Sinds 2011 leidt hij de fabriek in Puurs.

‘De boosterprik heb ik gehad. We hebben onze vaccinaties zelf zo snel mogelijk georganiseerd - na de toestemming van de overheid - om de productie te vrijwaren. Stel je voor dat er een uitbraak komt in een van onze corona-afdelingen, dan heeft dat een directe impact op de bevoorrading in de hele wereld.’

En dus op de wereld an sich, de economie en de gezondheid van miljoenen mensen.

Luc Van Steenwinkel: ‘Dat is wat dramatisch gesteld, maar het klopt wel.’

Dat is een grote verantwoordelijkheid. Welke maatregelen nemen jullie nog?

Van Steenwinkel: ‘Hoewel we alle prikken snel kregen en geboosterd zijn, blijven we extreem voorzichtig op de werkvloer. Wij zijn nooit gestopt met mondmaskers en telewerken, zelfs niet tijdens de zomer. Je zal me ook nooit op feestjes zien.’

Weegt die verantwoordelijkheid op u?

Van Steenwinkel: ‘Onrechtstreeks wel, maar ik ben niet onvervangbaar. Ik heb een sterk team rond mij, zodat alles kan blijven lopen mocht ik enkele weken out zijn met corona.’

Uw fabriek is momenteel een van de belangrijkste ter wereld. Zonder uw werk lag de wereld nog altijd plat.

Van Steenwinkel: ‘Goh, hoe meet je dat? Ook voor corona exporteerden we al belangrijke geneesmiddelen en vaccins naar 170 landen. Dus wij hebben altijd al die impact gehad. Wat we vandaag doen, is natuurlijk bijzonder, en de schijnwerpers erop zijn groter.’

‘We zagen de reportages uit bijvoorbeeld Brazilië, waar ze mensen door plaatsgebrek rechtop moesten begraven. Dan besef je dat je werkt aan de sleutel voor de oplossing van een gigantisch probleem. Dat geeft in de organisatie een zekere druk, maar ook veel energie om succesvol te willen zijn.’

Weet u nog waar u was toen u voor het eerst over covid hoorde?

Van Steenwinkel: ‘Waarschijnlijk thuis in mijn zetel, toen ik het nieuws op de televisie zag. Ik schonk er niet zoveel aandacht aan, omdat ik dacht dat het weer iets zou worden als SARS of de Mexicaanse griep, iets dat tot een uitbraak met griepverschijnselen zou leiden maar ook weer zou uitdoven. Velen met mij hadden nooit verwacht dat het zo groot zou worden.’

U had toen nog geen idee dat het uw professionele leven zou omgooien?

Van Steenwinkel: ‘Nee, omdat een vaccin ontwikkelen normaal jaren duurt. En dan kom je altijd te laat. Dachten we. Begin maart kreeg ik het eerste telefoontje van ons hoofdkwartier in New York met de vraag of we een rol wilden spelen in de mogelijke productie van een vaccin.’

‘Vanaf midden maart, ongeveer op het moment dat België in lockdown ging, was het alle hens aan dek. Onze doelstelling was om tegen het einde van het jaar een vaccin te hebben. Een mRNA-vaccin bovendien, wat nog nooit eerder op industriële schaal gemaakt was. Alle beslissingen - ook die om in zee te gaan met het Duitse BioNTech - werden in een paar dagen genomen.’

Het was pionierswerk?

Van Steenwinkel: ‘Er was geen industrieel proces waaraan we ons konden spiegelen om het vaccin op grote schaal te maken. We wisten alleen hoe je het in een labo in een paar bekertjes kon maken. En we hadden geen tijd. Dus we begonnen te ontwerpen en te bestellen tegelijk. Vanaf juni begonnen we installaties te bouwen om in september een eerste testrun uit te voeren. Wat er uitkwam, was wonderwel wat we wilden dat er uitkwam.’

Hoeveel tijd hebt u in normale omstandigheden nodig om zo’n productielijn te ontwikkelen?

Van Steenwinkel: ‘Een installatie bouwen met bekende technologie kost drie jaar. Nu deden we het met nieuwe technologie in 100 dagen. We hebben letterlijk dag en nacht gewerkt, zeven dagen per week. Het is een mirakel dat het gelukt is.’

‘We zijn gestart met vier vaccins, om daaruit het veiligste en meest effectieve te kiezen. Pas een paar uur voor de start van de productie wisten we welk van de vier het ging worden, maar we moesten klaar zijn om ze alle vier te kunnen produceren. En dan gewoon op de juiste knop drukken. Het ging om vier verschillende processen, met andere grondstoffen en concentraties, andere mRNA’s.’

Wanneer begon u echt te produceren?

Van Steenwinkel: ‘Vanaf oktober, terwijl de uitkomst van de klinische proeven er pas op 6 november kwam en de eerste goedkeuring in het VK op 1 december. We waren dus iets beginnen te maken dat mogelijk voor de vuilnisbak was. Het bedrijf nam daar een enorm financieel risico.’

‘Elk uur dook wel een nieuwe hindernis op. Maar de grootste uitdaging was: meer en sneller. Iedereen wilde het vaccin. Oorspronkelijk planden we met de groep dit jaar 1,3 miljard vaccins te maken. We zullen eindigen op 3 miljard.’

In Puurs nemen jullie er 100 miljoen per maand voor jullie rekening?

Van Steenwinkel: ‘Intussen zitten we daar ruim boven. Een van de uitdagingen was het installeren van de koudeketen. We wisten dat het mRNA stabiel was bij een lage temperatuur, maar ook dat we het op een hogere temperatuur voor elkaar konden krijgen als we de tijd namen. Die hadden we niet, dus we accepteerden dat het bewaard zou moeten worden op -70 graden Celsius. We achtten dat logistiek mogelijk. En hoe langer we wachtten, hoe zwaarder de pandemie zou worden. En hoe meer varianten zouden opduiken.’

Wat waren voor u als manager de grootste uitdagingen?

Van Steenwinkel: ‘De snelheid. Je kan normaal alles oplossen als je ergens de tijd voor hebt. Nu hadden we die niet en mochten we tegelijk niet aan kwaliteit inboeten. De vraag luidde: hoe kunnen we de wereld bevoorraden? Je kreeg te maken met het protectionisme en het politieke opbod tussen de landen. Met als extra dimensie grenzen die sloten en politieke discussies over grondstoffen die van over de hele wereld moesten komen.’

Dat leidde tot de vreemde situatie dat de vaccins uit een fabriek in België niet eerst aan België geleverd werden.

Van Steenwinkel: ‘De onderhandelingen voor België gebeurden met Europa. Zodra we daar de toelating hadden, ging het snel. Ik herinner met het moment net na Kerstmis toen er een Europese goedkeuring was en de vaccins vertrokken om in de 27 EU-landen tegelijk aan te kunnen komen. Het was hier een komen en gaan van bestelwagens onder politiebegeleiding. Dat feeërieke beeld van die kolonne zwaailichten die ’s ochtends vroeg in het pikdonker wegreed, deed me wel iets. Dat was het moment dat ik besefte: het is gelukt. Zeker omdat we toen onze eigen markt konden bevoorraden.’

Toen streek de wereldpers neer in Puurs.

Van Steenwinkel: ‘Vrij letterlijk, ja. Maar we zijn daar spaarzaam mee omgegaan, want we hadden maar één prioriteit: het vaccin. Daarom is dit het eerste grote interview dat ik geef. Ik moest me focussen op het vaccin. Vaak hadden we ook nog geen antwoorden op de vragen die de journalisten wilden stellen. Over hoeveel we de volgende dag zouden produceren bijvoorbeeld. Daarom probeerde ik soms incognito binnen te komen, door de achterdeur.’ (lacht)

U kreeg veel belangrijk volk over de vloer, van de Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen tot de Canadese premier Justin Trudeau. Is ooit rechtstreeks druk op u uitgeoefend?

Van Steenwinkel: ‘Ik denk dat die druk vooral onrechtstreeks komt, omdat je ziet wat er gebeurt in de wereld.’

Wat weten we nu over de bescherming die het bestaande vaccin biedt tegen de omikronvariant?

Van Steenwinkel: ‘Er zijn elke dag nieuwe artikels over de effectiviteit, maar het is te vroeg om daar conclusies uit te trekken. Onze onderzoeksafdelingen brengen dat in kaart: hoe effectief is het vaccin, hoelang werkt het? Begin januari krijgen we daar wellicht een beter zicht op.’

Hoe realistisch is het om in Puurs in pakweg 100 dagen een aan omikron aangepast vaccin te produceren?

Van Steenwinkel: ‘Dat is realistisch. Het voordeel van de mRNa-technologie is dat je snel aanpassingen kan doen. Dat wil niet zeggen dat iedereen in de wereld na die 100 dagen meteen dat vaccin zal hebben. De transitieperiode, waarin eventueel twee vaccins naast elkaar bestaan, kan behoorlijk complex worden.’

Moet zo’n nieuw vaccin weer de goedkeuring krijgen van de gezondheidsautoriteiten?

Van Steenwinkel: ‘Dat is een goede vraag. Daarover wordt druk overlegd. Er zijn vergelijkbare gevallen, zoals bij de gewone griep, waarbij de stammen ook voortdurend variëren. Maar het is niet mijn bevoegdheid dat uit te klaren.’

Als u het bestaan van een variant als omikron verneemt, vloekt u dan eens binnensmonds?

Van Steenwinkel: ‘In dit geval heb ik echt gevloekt.’

163 landen In 365 dagen is hier vanuit Puurs de levering naar 163 landen opgestart.

Vanuit het idee dat het virus ons te slim af is?

Van Steenwinkel: ‘Ja, toch wel. En vanuit het besef over de impact die zo’n nieuwe variant kan hebben. We streven ernaar de pandemie zo snel mogelijk te beëindigen. Met zo’n variant is het toch weer voor een stuk opnieuw beginnen.’

U blijft natuurlijk de directeur van een fabriek van een beursgenoteerde multinational, met als eerste doel winst maken.

Van Steenwinkel: ‘Dat zou ik niet durven te zeggen. We willen het leven van patiënten verbeteren, staat in onze missie. En natuurlijk moeten we winst maken. Maar dat is nu niet het belangrijkste.’

Toch kwam er veel kritiek. Aanvankelijk wilde Pfizer het vaccin voor 100 dollar per dosis verkopen in plaats van bijna 20 dollar, bleek uit een reconstructie van Financial Times.

Van Steenwinkel: ‘Ik denk niet dat je zulke speculaties altijd mag geloven.’

De marges op jullie vaccin bedragen 25 tot 30 procent, terwijl de concurrenten hun vaccins veel goedkoper op de markt brachten.

Van Steenwinkel: ‘Wij geven nooit commentaar op de prijzen. Maar het is een heel complex vaccin om te maken, met een moeilijke bevoorradingsketen. We doen er alles aan om het zo snel mogelijk bij iedereen te krijgen. In 365 dagen is hier vanuit Puurs de levering naar 163 landen opgestart.’

Maar de derde wereld blijft achter. Hoeveel procent van jullie productie gaat naar de armste landen?

Van Steenwinkel: ‘Pfizer had de doelstelling dit jaar 1 miljard dosissen naar landen met een laag en gemiddeld inkomen te sturen. Volgens de jongste cijfers zitten we op schema om dat te halen. Ook voor volgend jaar voorzien we 1 miljard dosissen. Dat is een belangrijk deel van onze productie. Zoals von der Leyen zei: ‘We zijn pas beschermd als iedereen beschermd is.’ Zolang het virus circuleert, kunnen varianten opduiken die al dan niet gecoverd zijn door het vaccin.’

In het Westen zijn intussen dubbel zoveel mensen met een boostershot gevaccineerd dan er mensen in de armste landen een eerste shot kregen. Het onevenwicht blijft enorm.

Van Steenwinkel: ‘Het blijft moeilijk, maar we doen er alles aan om meer productie lokaal te krijgen. We werken met onderaannemers in Zuid-Afrika en Brazilië om een lokale productie op te zetten. De uitdaging is er groter: de koudeketen bewaren, vaccinatiecentra opzetten, enzovoort.’

Moet het patent op het vaccin niet gewoon vrijgegeven worden? Almaar meer specialisten pleiten daarvoor.

Van Steenwinkel: ‘Dat is niet mijn bevoegdheid, maar ik kan wel zeggen dat dat niet het probleem is. Wat doe je met de beschikbaarheid van grondstoffen? Dat is heel gespecialiseerde materie en ze zijn schaars, terwijl de leveranciers snel moeten kunnen schakelen. Een vaccin maken is niet gemakkelijk. Misschien gaan grondstoffen verloren als iedereen zelf begint te produceren. Dan kan het dat we er samen minder van maken.’

De economische situatie, met duurdere grondstoffen, tekorten en een haperende logistiek, is moeilijk. Hebt u daar ook last van?

Van Steenwinkel: ‘Het was al niet simpel om het transport en de export te regelen, maar het tekort aan basisgrondstoffen begint nu ook op onze radar te komen. Er dreigt vooral een tekort aan kunststoffen die nodig zijn om bepaalde materialen te maken.’

Kan dat problemen geven voor uw productie volgend jaar?

Van Steenwinkel: ‘We doen er alles aan om dat te vermijden. We kijken naar alternatieven en passen onze organisatie aan. Ik zie geen tekorten op de korte termijn, maar nadien is niets zeker. We kunnen gelukkig bouwen op een uitgebreid leveranciersnetwerk, en voegen steeds partners toe. Ik verwacht geen haperingen, maar je kan ze ook niet uitsluiten.’

U studeerde voor bio-ingenieur en begon uw carrière bij Procter & Gamble. Van waspoeders naar levensreddende vaccins, dat is een grote stap.

Van Steenwinkel: ‘Ik werkte in ploegen en heb ook de nacht gedaan, als shiftverantwoordelijke in de waspoederfabriek. Ik heb sindsdien altijd goed kunnen communiceren met iedereen in een bedrijf, ook met de mensen die aan de productielijnen staan. Ik ben productiemanager, labomanager, kwaliteitsmanager en hoofd van de hr-afdeling geweest: die veelzijdigheid is een troef.’

We hoorden dat u een oog voor detail hebt. Als ergens een ladder staat die niet tijdig gekeurd is, haalt u ze er zo uit.

Van Steenwinkel: ‘Als ze de klink van de deur veranderd hebben, zie ik dat ook meteen. Of dat een troef is in een bedrijf als het onze? Ik denk dat sommige van mijn medewerkers daar anders over denken. (lacht) Maar het is wel belangrijk voor de veiligheid.’

Zijn er mensen in uw omgeving die niet gevaccineerd willen worden?

Van Steenwinkel: ‘Ja, mijn buurman.’

Probeert u hem te overtuigen?

Van Steenwinkel: ‘Ik denk dat dat heel moeilijk is. Al steun ik alle pogingen om mensen te overtuigen. Dat is een keuze. Zijn stelling is dat hij zich niet moet laten vaccineren als alle anderen het wel doen.’

Wat nogal egoïstisch is.

Van Steenwinkel: ‘Ja, maar dat heb ik hem niet zo expliciet gezegd. Het is een goede buurman... Ik heb hem wel mijn verwondering getoond.’

U zegt dat het normaal drie jaar duurt om de installaties te bouwen. Nu is het in enkele maanden gelukt. Snapt u dat sommige mensen wantrouwig zijn?

Van Steenwinkel: ‘Ja, en daarom moeten we daarover goed communiceren. Er is nooit aan veiligheid ingeboet. De keuze voor welk van de vier vaccins het zou worden, is met de veiligheid als criterium gemaakt. De snelheid was mogelijk door verschillende scenario’s parallel uit te werken en daar de prioriteit aan te geven. Het is niet haalbaar om dat standaard zeven dagen per week en 24 uur op 24 te doen. Voor deze pandemie kon dat wel. Zelfs in de zomer hebben we hele weekends doorgewerkt.’

Denkt u al na over wat hier na de pandemie moet gebeuren?

Van Steenwinkel: ‘Ja. Het mRNA-platform biedt nieuwe mogelijkheden. Voor vaccins, maar ook voor andere geneesmiddelen, zoals in de oncologie. Al zal dat niet noodzakelijk hier bij ons zijn.’

Kan de pandemie leiden tot een geneesmiddel tegen kanker?