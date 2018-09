Trenker klaar om de wereld te veroveren met voedingssupplementen uit Nijvel

Farmaproducent Trenker investeert 15 miljoen euro in een gloednieuw gebouw in Nijvel, om zo de productie van geneesmiddelen en voedingssupplementen fors op te krikken. 'Wat begon als een apotheek, moet een multinational worden', zegt gedelegeerd bestuurder Rodolphe Trenker.

Al gehoord van Mobilityl, een voedingssupplement op basis van curcuma voor de gewrichten? Of van Ferricure, om een ijzertekort in het bloed te compenseren? Het best verkochte product van het familiebedrijf Trenker is echter Alline, een voedingssupplement met keratine, dat de kwaliteit van het haar zou verbeteren. Trenker haalde in 2017 een omzet van 22 miljoen euro met de verkoop van zijn producten, waarvan een dertigtal in België zijn te verkrijgen, maar wil een versnelling hoger schakelen. Vandaar het nieuwe gebouw, met een uitgebreide fabriek, in Nijvel.

'We mikken vooral op de export. Nu komt 7 procent van onze omzet uit het buitenland. Dat moet tegen vijf jaar minstens 25 procent worden', duidt Rodolphe Trenker, die samen met zijn bedrijf Tristan het bedrijf runt. 'Met de nieuwe fabriek kunnen we dit zeker aan. Onze productiecapaciteit is hier maal tien.

Tot voor kort had Trenker twee fabrieken: een in Ukkel, waar het allemaal begon, en een in Eigenbrakel. Trenker: 'We hadden graag uitgebreid in Ukkel, maar de gemeente gaf hier geen toestemming voor. We zijn dan maar uitgeweken. Uiteindelijk zijn we veel beter onthaald geweest door de Waalse overheidsinstanties dan in Brussel. We hebben hier subsidies gekregen, die in Ukkel ondenkbaar waren.' Over welk bedrag het gaat, laat hij liever in het midden.

De familie Trenker, waarvan de derde generatie nu aan het roer is, investeerde 15 miljoen euro in Nivelles. De fabriek is netjes in twee gedeeld: aan de ene zijde worden de voedingssupplementen gefabriceerd, aan de andere kant de medicijnen.

We krijgen hier heel regelmatig grote ondernemingen over de vloer die op zoek zijn naar expansie. Maar we staan niet te koop. Daarvoor amuseren we ons nog te veel. Rodolphe Trenker CEO

'We gaan ervan uit dat we sterk kunnen groeien in voedingssupplementen, want daar is nu duidelijk een markt voor. De medicijnen die we in huis hebben zijn gevestigde waarden, zoals Ferricure, en daar doen we eigenlijk nog weinig promotie rond.' Waarom dan nog investeren in een betere productievestiging voor de geneesmiddelen? 'We kunnen geneesmiddelen voor derden gaan maken. We deden het vroeger en hebben er nu weer de ruimte voor.'

Trenker begon in in 1935 als een apotheek op de Dolezlaan in Ukkel, nu 85 jaar later telt familiebedrijf bijna honderd medewerkers en liggen hun producten in de rekken van bio-, natuurwinkels en apotheken in een tiental landen. Hebben de twee broers er niet even aan hebben gedacht om alles te verkopen, in de plaats van een doorstart te maken? Trenker: 'Geen seconde. We krijgen er hier heel regelmatig over de vloer met een voorstel. Grote ondernemingen die op zoek zijn naar expansie. Maar we staan niet te koop. Daarvoor amuseren we ons nog te veel.'