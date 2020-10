Trio krijgt Nobelprijs geneeskunde voor ontdekking hepatitis C-virus

De ontdekking van het virus leidde ertoe dat bloedtransfusies niet langer een Russische roulette zijn, zegt het Nobelprijscomité.

De Nobelprijs Geneeskunde gaat dit jaar naar de Amerikanen Harvey J. Alter en Charles M. Rice en de Brit Michael Houghton voor de ontdekking van het hepatitis C-virus. Ze delen de prijzenpot van 10 miljoen Zweedse kronen (960.000 euro). Later deze week worden de andere Nobelprijzen bekendgemaakt.

De ontdekking leidde tot nieuwe bloedtesten en medicijnen die miljoenen levens redden.

De drie bereikten eind jaren 80 een doorbraak, nadat artsen en onderzoekers jaren vruchteloos hadden gezocht naar een onbekend virus dat net als hepatitis A en B leverontstekingen veroorzaakte. De ontdekking leidde tot nieuwe bloedtesten en medicijnen die miljoenen levens redden. 'Voor de eerste keer in de geschiedenis kan de ziekte genezen worden, waardoor er hoop is dat ze ooit uitgeroeid wordt', zegt het Nobelcomité.

Cirrose en leverkanker

2% Wereldwijd is 2 procent van de wereldbevolking met hepatitis C besmet, schat de Wereldgezondheidsorganisatie.

Hepatitis is een eeuwenoude ziekte - de naam is een samentrekking van de oud Griekse woorden voor lever en ontsteking - maar bleef eeuwenlang een mysterie. Pas na de Tweede Wereldoorlog ontdekten onderzoekers dat er verschillende soorten besmettelijke hepatitis waren. Een eerste soort wordt doorgegeven via vervuild water of eten en veroorzaakt weinig langdurige schade (hepatitis A).

Een tweede soort - doorgegeven via bloed en lichaamssappen - is verraderlijker, kan chronisch worden en tot cirrose en leverkanker leiden. De ontdekking van het hepatitis B-virus leverde de Amerikaanse hoogleraar Baruch Blumberg in 1976 al de Nobelprijs op.

Ondanks die doorbraak bleven enorm veel hepatitisgevallen opduiken.

Non A non B

Harvey J. Alter toonde aan dat een ander mysterieus virus aan het werk was. Hij bewees dat bloedtransfusies een leverontsteking bleven veroorzaken, ook als het bloed getest was op hepatitis A en B. Voorts bewees hij dat bloedtransfusies van besmette mensen de ziekte konden overdragen op chimpansees. Het nieuwe virus kreeg de voorlopige naam 'non A non B'.

Pas tien jaar later kon Michael Houghton de genetische samenstelling van het virus identificeren. Daarna bewees Charles Rice in dierenexperimenten dat een besmetting met het virus een leverontsteking kon uitlokken. De ontdekking van hepatitis C was een feit.