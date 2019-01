Trump-wet doet Amerikaanse kankerpatiënt kiezen voor experimentele therapie uit België

Een man uit Californië, getroffen door een agressieve hersentumor, heeft vrijwillig om een experimenteel geneesmiddel gevraagd van Epitopoietic Research Corporation (ERC), een bedrijf uit Gembloers. Een nieuwe wet ingevoerd door de Amerikaanse president Donald Trump, de Right to Try, maakt dit mogelijk.

In mei vorig kaar tekende de Amerikaanse president Donald Trump een nieuwe wet goed, waarbij patiënten die zijn uitbehandeld vrijwillig kunnen beslissen deel te nemen aan een experimentele studie, zelfs al komen ze daar eigenlijk niet voor in aanmerking. De Right to Try. De eerste man om daar gebruik van te maken, heeft een behandeling uit België gevraagd.

Het gaat om een geneesmiddel in een vroeg onderzoeksstadium van Epitopoietic Research Corporation (ERC) uit het Waals-Brabantse Gembloers. Het bedrijf werkt aan een kankervaccin tegen glioblastoom, een zeer kwaadaardige vorm van hersenkanker. De vroegere vice-president van de Verenigde Staten, John McCain had glioblastoom. Hij overleed amper een jaar na de diagnose.

ERC heeft in juni 2018 te kennen gegeven aan de FDA, de Amerikaanse gezondheidstoezichthouder, dat het wenste mee te werken aan de Right to Try. Kort daarna besliste Daniela Bota, de medisch directeur van de School of Medicine van de University of California in Irvine, in te gaan op de vraag van één van haar patiënten om het geneesmiddel te krijgen. Dokter Bota leidt in de Verenigde Staten al een klinische studie met Gliovac, de behandeling van het Belgische ERC.

Neurochirurg

'We zijn tien jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van Gliovac. Het geneesmiddel is nog in een preliminair stadium, maar wanneer patiënten er om vragen, kan ik dat niet weigeren. We zijn ten slotte wetenschappers die mensen willen helpen', zegt ERC-CEO Apostolos Stathopoulos. De neurochirurg richtte ERC op samen met enkele ondernemers en wetenschappers, dankzij steun van het Waals Gewest onder meer.

Tot zover heeft ERC 28 patiënten behandeld met zijn therapie, dat het immuunstelsel van de kankerpatiënt aanmaant om zich zelf te verzetten tegen de kwaadaardige kankercellen. Wat de uitkomst hiervan was, laat Stathopoulos in het midden. Wetenschappelijke publicaties geven aan dat de behandeling als aanvulling op Avastatin, een bestaand geneesmiddel tegen hersentumor, bij vier op de acht opgevolgde patiënten aanslaat. Dokter Bota geeft in deze studie weliswaar aan dat er meer onderzoek nodig is.

ERC geeft het geneesmiddel gratis aan de patiënt. Nochtans gaat het om een duur geneesmiddel van zo'n 400.000 dollar per. 'We gaan natuurlijk niet iedereen gratis kunnen behandelen, maar dit vond ik een logische geste', zegt Stathopoulos.

Immuuntherapie

Het bedrijf uit Gembloers heeft zijn immuuntherapie voorgelegd aan de medische autoriteiten, in de hoop een snelle goedkeuring te krijgen, zodat de behandeling kan worden gecommercialiseerd. In de VS wil de FDA eerst meer testen op patiënten zien. In Europa is de behandeling vandaag enkel toegestaan voor patiënten waar geen enkel andere therapie nog helpt, de zogenaamde 'compassionate use'. Toch maakt ERC zich sterk dat Gliovac binnen een jaar à anderhalf jaar op de markt zal zijn.