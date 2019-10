Turnhoutse start-up maakt opblaaskussens voor operatiezalen

Ergotrics haalt 1 miljoen euro vers kapitaal op om zijn technologie in de markt te zetten: een opblaaskussen om een patiënt in de juiste positie te leggen, geïnspireerd door een gekantelde vrachtwagen.

'Gekantelde vrachtwagens worden met perslucht rechtgetrokken. Datzelfde principe passen wij toe in operatiezalen', zegt CEO Inge Bruynooghe, die vorig jaar haar functie als topvrouw van Philips in Turnhout opgaf om de start-up van de grond te krijgen.

Ergotrics ontwikkelde opblaaskussens - voor eenmalig gebruik - om patiënten bij een rugingreep met behulp van perslucht in de ideale positie te brengen. 'Iedereen in een ziekenhuis kent dat probleem. De patiënten worden eerst - in rugligging- onder narcose gebracht. Daarna is het trekken en sleuren om de patiënt op zijn buik en in de juiste positie te krijgen', klinkt het. Die positionering is cruciaal om tijdens de operatie de druk op het lichaam te minimaliseren om complicaties en bloedingen te vermijden. 'Zes uur op je edele liggen is ook niet goed natuurlijk', lacht Bruynooghe.

Sioen

Hoewel Ergotrics met een eenvoudig concept op de proppen komt, ging er jaren aan vooraf. 'We hebben de technologie intussen gepatenteerd', luidt het. Die patenten slaan op de vorm van de kussens en de gebruikte materialen. Voor de productie doet het bedrijf een beroep op het West-Vlaamse Sioen, dat de textielmaterialen aanlevert, en op een beschutte werkplaats waar de assemblage en verpakking gebeurt.

Om de volgende stap te zetten haalde het bedrijf 1 miljoen euro vers geld op. Een van de financiers van Ergotrics is Taste Invest. Dat is de investeringsmaatschappij van de familie Westerlund, die een tiental jaar geleden haar logistieke activiteiten in de Antwerpse haven verkocht. Westerlund stak eerder ook al geld in Bioelectric (biogasinstallaties op basis van mest), Novosanis (medische technologie) en Hemp in a Box (ecologische bouwmaterialen).

Met het geld zal Ergotrics, opgericht door neurochirurg Paul Depauw, verkopers de baan opsturen. Zes potentiële klanten in België en Nederland zijn de luchtkussens al aan het uittesten. Maar Bruynooghe kijkt al verder. Ze schat dat in Europa en de VS samen elk jaar 730.000 operaties plaatsvinden met de patiënt in buikligging. 'Dat is dus het potentieel voor onze producten. We zullen wel zien welk deel we daarvan kunnen innemen.'

