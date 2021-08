Twee winnaars in geschil tussen Coucke en Perrigo...

De arbitragerechtbank Cepani heeft een salomonsoordeel geveld in het geschil tussen Marc Coucke, Waterland en Perrigo. De Amerikaanse groep lijkt de morele winnaar te zijn in het geschil, Coucke en Waterland de financiële winnaar.

Marc Coucke en het financieel consortium rond het investeringsfonds Waterland moeten de Amerikaanse farmareus Perrigo netto 266 miljoen euro betalen in het kader van hun geschil rond de overname van Omega Pharma. Dat heeft de arbitragerechtbank Cepani na een maandenlange procedure beslist.

Zoals steeds in arbitrages is de sententie van bijna 500 pagina's niet zwart-wit en voer voor juristen.

De drie arbiters van Cepani oordelen dat er op een heel aantal punten effectief sprake is van misleiding door de verkopers. Op een hele reeks andere punten was dat niét het geval. Hoewel de arbiters hoofdzakelijk naar het management van Omega Pharma onder leiding van Marc Coucke wijzen, rekenen ze dat ook toe aan Waterland & co., die 48 procent van Omega Pharma bezaten en vertegenwoordigd waren in de raad van bestuur.

Perrigo lijkt dus een morele winnaar te zijn. Maar Coucke & co. zijn de financiële winnaars van het jarenlange geschil. Want de Amerikaanse farmareus eiste (rente en kosten niet inbegrepen) 1,9 miljard euro van Coucke & co. Cepani heeft hen daarin niet gevolgd. Verre van zelfs. Cepani oordeelt dat de schade voor Perrigo veel geringer was. De 266 miljoen vertegenwoordigt maar een dikke 10 procent van het beoogde bedrag.

Tegenclaim afgewezen Marc Coucke had ook - voor een onbekend bedrag - een tegenclaim ingediend tegen Perrigo. Hij eiste een schadevergoeding van de Amerikanen omdat hij vond dat de farmagroep niet te goeder trouw handelde bij de overname van Omega Pharma. 'Ze hebben zes maanden lang met 300 man alles zitten analyseren', stelde hij eerder al. 'Ik ga het simpel zeggen: ze kopen een auto, rijden er zelf tien keer tegen de muur mee. En zeggen na zes maanden: 'We zouden hem willen terugbrengen, want er zijn blutsen in.'' Maar de arbitragerechtbank wees de tegenclaim volgens onze informatie af. Ze oordeelde dat die claim ongegrond was.

Indien men rekening houdt met de 248 miljoen euro die sinds de overname op een geblokkeerde rekening stonden (om eventuele betwistingen te dekken), moeten Coucke & co. - rente en kosten inbegrepen - maximaal zo'n 100 miljoen euro ophoesten. Dat is een omvangrijk bedrag, maar voor de verkopers van Omega Pharma best behapbaar.

Miljardendeal

Ter herinnering: de procedure voor de arbitragerechtbank Cepani draaide rond de verkoop van Omega Pharma aan Perrigo begin 2015. De Amerikanen legden 3,8 miljard euro op tafel om de Vlaamse specialist in voorschriftvrije geneesmiddelen in te lijven. De verkopers? Marc Coucke en een financieel consortium onder leiding van Waterland.

Perrigo voelde zich na de overname bedrogen. Het beschuldigde Coucke en Waterland ervan op frauduleuze manier de financiën van Omega Pharma mooier te hebben voorgesteld om een hogere verkoopprijs te bedingen. Volgens Perrigo creëerden ze kunstmatige omzet en stuurden ze de schuldpositie van Omega Pharma. Coucke en Waterland hebben altijd ontkend dat ze Perrigo hebben misleid. 'Het is alsof je een auto koopt, ermee tegen een muur rijdt en dan naar de verkoper teruggaat en je geld terugeist', zei Coucke destijds in een reactie.