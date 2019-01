Twijfel protontherapie doet aandeel IBA kelderen

De Waalse fabrikant van bestralingskamers voor protontherapie IBA krijgt een nieuwe klap te verwerken. Dat het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) 'geen bewijs' vond dat protontherapie werkt, betekent slecht nieuws voor de terugbetaling van de dure behandeling in eigen land.

Een protontherapiecentrum in Leuven is al operationeel, een ander centrum zal gebouwd worden in Charleroi, beide met subsidies van de overheid. IBA verdient ook achteraf aan de miljoeneninstallaties met het onderhoud ervan.