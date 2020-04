Twijfelachtige coronaboost voor Biocartis

De Mechelse leverancier van labtests werkt aan een test voor Covid-19 en zag de volumes stijgen door hamstergedrag van ziekenhuizen. Beleggers lopen storm voor het aandeel, maar het is twijfelachtig of dat terecht is.

Het aandeel Biocartis sloot donderdag 30 procent hoger, de beste beursdag ooit voor de ontwikkelaar van zaklaboratoria waarmee ziekenhuizen snel tal van kankertesten kunnen uitvoeren. Dat had het bedrijf te danken aan twee persberichten.

68% Cartridgeverkoop De forse stijging van 68 procent komt deels door voorraadopbouw in ziekenhuizen.

Biocartis meldde dat het een Covid-19-test ontwikkelt voor zijn Idylla-zaklab en dat de omzet uit de cartridges, de bijvulpatronen voor de labtoestellen, met 68 procent steeg in het eerste kwartaal. Positieve zaken voor het bedrijf, waarvan de koers nog steeds minder dan de helft is dan een jaar geleden.

Toch zijn er bemerkingen bij deze positieve headlines. De spectaculaire groei van de verkoop van cartridges is maar voor een deel te verklaren door meer tests in ziekenhuizen met de Idylla-toestellen. Sommige klanten hebben proactief cartridges besteld om de stocks te vullen. Tijdelijk hamstergedrag bij de ziekenhuizen dus.

Bij KBC Securities is analist Lenny Van Steenhuyse na dit 'explosieve kwartaal' optimistisch. Hij verwacht dat 40 procent meer cartridgesverkoop dit jaar. Maar Biocartis-CEO Herman Verrelst trekt zijn eerdere doelstelling van '30 procent meer cartridges' in door de huidige onzekerheid.

De coronacrisis hindert vooral de verkoop van nieuwe toestellen. Biocartis geeft geen verkoopcijfers, maar het is duidelijk dat nieuwe klanten winnen moeilijk is. De commerciële ploeg kan nu niet binnen in de ziekenhuizen, die druk bezig zijn met de pandemie en mogelijk ook moeten besparen.

Sommige klanten zijn wel enthousiast, benadrukt woordvoerder Renate Degrave. Ze gebruiken nu intensiever het volautomatische Idylla-systeem omdat ze alle labtechnici nodig hebben voor Covid-19-testen.

Goedkeuring

Dat Biocartis nu zelf ook zo'n Covid-19-test ontwikkelt, brengt beleggers in extase. Maar grote omzetten lijken er niet meteen aan te komen. De test moet in de tweede jaarhelft nog goedgekeurd worden in Europa en de VS en is enkel geschikt voor ziekenhuizen die al een Idylla-zaklab hebben.

Eén Idylla-unit kan bovendien slechts acht testen per dag uitvoeren. Met additionele units kunnen dat er enkele tientallen worden, maar zeker geen honderden. Biocartis mikt dan ook niet op massatesting, maar op de niche van intensieve zorgen. Daar kan snel gekeken worden of een patiënt met griepsymptomen lijdt aan influenza of aan Covid-19.

Sepsis

'Zeker als beide virussen aanwezig zijn, wordt de situatie ernstig, want dan is er vaak kans op sepsis', zegt Degrave. Sepsis of bloedvergiftiging is een zware complicatie die bij vele Covid-19-patiënten die sterven wordt waargenomen. Biocartis ziet dan ook een unieke kans voor de combinatie van zijn Covid-19 en zijn nieuwe sepsistest. Die is in Europa al beschikbaar en zou later in de VS erkend worden.

Biocartis zal dus zeker geen Covid-testbedrijf worden. 'Onze focus blijft oncologie', benadrukt Degrave. Maar Covid-19-testen bij kankerpatiënten zijn mogelijk wel een blijvende niche, zeker als het virus nog lang de ronde blijft doen.