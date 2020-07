UCB-CEO: 'We hebben het risico uit onze portefeuille gehaald'

UCB zette tijdens het 'pandemiesemester' een opvallend sterke groei neer. Ook op langere termijn lijkt de farmagroep de opvolging van haar huidige sterkhouders verzekerd te hebben. 'Zeg nooit nooit, maar in principe hebben we geen nood aan een nieuwe grote deal', zegt CEO Jean-Christophe Tellier.

Het is een tevreden CEO Jean-Christophe Tellier die ons in een grotendeels verlaten Anderlechts hoofdkantoor van UCB te woord staat. De portefeuille geneesmiddelen van de biofarmaciegroep toonde zijn weerbaarheid tijdens de pandemie. De omzet ging er met een plus van 12 procent verrassend sterk op vooruit, dankzij de prestatie van 'veteranen' als het reumamiddel Cimzia (+8%) en vooral het epilepsiemiddel Vimpat (+16%).

Dat duo tekende afgelopen halfjaar voor exact 60 procent van de groepsomzet, maar ziet halverwege dit decennium de patentbescherming geleidelijk wegvallen. Het is dus zaak opvolgers klaar te stomen die het stokje over enkele jaren kunnen overnemen. Met heel wat experimentele middelen in de derde en laatste klinische testfase (zie illustratie) lijkt dat het geval.

Op korte termijn heeft de beloftevolle pijplijn wel als gevolg dat de winst de omzet niet volgt. Koken kost geld: hoe verder het onderzoek vordert, hoe groter de patiëntenproeven en dus hoe duurder. Over het halfjaar stegen de onderzoekskosten met meer dan een vijfde. Bovendien waren er ook kosten voor de dit halfjaar afgeronde overname van Ra Pharma. Met die overname van 2 miljard euro stoffeerde Tellier de portefeuille met zilucoplan, een beloftevol onderzoeksplatform. Zilucoplan is een belangrijk wapen in de strijd met het Gentse Argenx om een eerste medicijn op de markt te hebben voor de spier- en aftakelingsziekte myasthenia gravis.

Is de pijplijn nu voldoende gestoffeerd? Met andere woorden: mogen we in de toekomst eerder kleinere, aanvullende deals verwachten dan een miljardendeal à la Ra Pharma?

Jean-Christophe Tellier: 'Zeg nooit nooit (lacht). Er kunnen zich altijd opportuniteiten aandienen. Maar globaal gezien hebt u gelijk. De jongste jaren hebben we grotendeels het risico uit onze portefeuille gehaald. We zijn nu beter gewapend om ook in de toekomst de groei te verzekeren.'

Hoe goed is UCB operationeel de pandemie en de lockdown doorgekomen?

Tellier: 'Onze prioriteit was logischerwijs de productie van onze geneesmiddelen te verzekeren. De meesten van onze patiënten hebben chronische aandoeningen, dus is een continue levering van groot belang. Dat is ons goed gelukt. Alleen onze fabriek in China heeft in februari twee weken stilgelegen. In de fabriek in het Zwitserse Bulle hebben we in maart een werknemer die besmet uit Italië terugkeerde snel in quarantaine kunnen plaatsen, zodat die fabriek is kunnen blijven draaien.'

'In samenwerking met de Universiteit Gent hebben we ook een test opgestart om te zien of zilucoplan effectief kan zijn voor de behandeling van patiënten die kampen met een cytokinestorm, een op hol geslagen immuunreactie zeg maar. Die tests zijn nu wel opgeschort, om de - gelukkige - reden dat er door de forse afname van het aantal Covid-19-patiënten onvoldoende testpersonen zijn.'

Enkele onderzoeken hebben door Covid-19 vertraging opgelopen?

Tellier: 'Dat klopt, zij het niet dramatisch. Voor ons zijn tijdens de pandemie drie criteria belangrijk. Een: we willen geen extra risico voor patiënten die deelnemen aan tests. Twee: we willen ziekenhuizen niet overbelasten in een sowieso al moeilijke periode. En drie: het is belangrijk dat de onderzoeksdata 'clean' - vlot interpreteerbaar, zeg maar - zijn en dat is in volle pandemie lang niet evident.'

UCB scoorde in de eerste jaarhelft boven de verwachtingen, maar toch handhaaft u de jaarprognose die analisten als veeleer conservatief omschrijven. Waarom?

Tellier: 'We zijn liever behoedzaam voor de tweede jaarhelft. We zijn tevreden dat we tijdens de eerste jaarhelft, gezuiverd voor wisselkoersen en fusies & overnames, zo'n 10 procent gegroeid zijn. Maar op dit ogenblik is er gewoon nog te veel onzekerheid over de pandemie en dus over de mate waarin de economie kan heropenen.'

Vorige week publiceerde u sterke testresultaten voor het potentiële psoriasismiddel bimekizumab, dat beter scoorde dan het rivaliserende Cosentyx van Novartis. Gaat u bij een eventuele commercialisatie een partner in de arm nemen of op eigen kracht het product lanceren?

Tellier: 'We kunnen de verkoop van bimekizumab alleen aan. Het gaat om reumatologie en dermatologie, twee van onze sleuteldomeinen waar we voldoende expertise in huis hebben. Dat is een verschil met de injectiespuitformulering van Cimzia voor de ziekte van Crohn, waar we deze maand voor de Amerikaanse verkoop met de lokale partner Ferring Pharmaceuticals in zee gingen.'

Hoe sterker je product, hoe minder 'muscles' je nodig hebt bij de verkoop. Jean-Christophe Tellier CEO UCB

'Bovendien kunnen we testresultaten ook gewoon laten spreken. We hebben de resultaten vorige maand voorgesteld op het virtuele Amerikaanse dermatologencongres en de reacties van de specialisten waren unaniem positief. Hoe sterker je product, hoe minder 'muscles' je nodig hebt bij de verkoop.'

Het aandeel UCB is dit jaar al 50 procent gestegen. Hoeveel druk zet zo'n beurskoers op een CEO?