UCB behoedzaam na sterk halfjaar

De biofarmaciegroep presteerde beter dan verwacht in het eerste halfjaar, maar CEO Jean-Christophe Tellier tempert met een onveranderde jaarprognose wat de hooggespannen verwachtingen.

UCB zette over het eerste halfjaar stevige groei neer. De omzet steeg 12 procent naar 2,61 miljard, een stuk beter dan de 2,49 miljard euro die analisten gemiddeld verwachtten. Ook gezuiverd voor de impact van de extra omzet die de sterke dollar omgerekend naar euro aanleverde, was er 9 procent groei.

Net als bij de jaarcijfers over 2019 illustreren de verkoopcijfers dat de 'oude' sterkhouders van de groep nog niet uitgespeeld zijn. Reumamiddel Cimzia zag de wereldwijde verkopen 8 procent toenemen naar 842 miljoen euro, maar vooral epilepsiemiddel Vimpat imponeerde met 16 procent groei tot 722 miljoen euro.

Ook de brutobedrijfswinst (ebitda) kwam met een stijging van 8 procent tot 783 miljoen een stuk boven de verwachtingen uit. Let wel: gezuiverd voor wisselkoersen stabiliseerde de ebitda. Dat is vooral omdat jaar op jaar de kosten voor marketing (+12%) en onderzoek (+21%) fors toenamen.

Die sterke kostenstijging is een logisch - en gewenst - gevolg van de beloftevolle productenpijplijn van UCB. De groep lanceerde in maart osteoporosemiddel Evenity in Europa en treft voorbereidingen om het experimentele middel bimekizumab te lanceren voor de behandeling van psoriasis. Vrijdag publiceerde UCB nog sterke onderzoeksresultaten voor bimekizumab, dat als psoriasismiddel beter scoorde dan grote rivaal Cosentyx van Novartis.

UCB heeft voor 'bime' ook nog onderzoeken in de derde en laatste klinische testfase lopen voor de behandeling van psoriatische artritis en de gewrichtsziekte AS. Voorts zijn er ook nog - in concurrentie met Argenx - tests in de derde klinische fase met twee experimentele middelen rond de zeldzame spierziekte mysthenia gravis (MG), zilucoplan en rozanolixizumab.

Die vele beloftevolle tests verzekeren dat de aflossing van de wacht klaar zal staan als de huidige sterkhouders Cimzia en Vimpat later dit decennium hun patentbescherming verliezen. Maar op korte termijn kost koken natuurlijk geld en wegen de onderzoekskosten op het resultaat.

Bovendien waren er dit jaar extra kosten voor twee overnames die mee de productenpijplijn helpen stofferen, Ra Pharma en Engage. Door die kosten zakte de nettowinst uiteindelijk 12 procent naar 363 miljoen euro of 1,92 euro per aandeel.

Prognose

Ondanks de sterke groei in de eerste jaarhelft blijft CEO Jean-Christophe Tellier bij de vrij conservatieve prognose voor heel het jaar. De omzet zou rond 5,1 miljard euro uitkomen, tegenover 4,9 miljard in 2019. Analisten mikken gemiddeld op 5,2 miljard euro.

Tellier blijft ook op een marge van 26 à 27 procent rekenen, dus een rebitda rond 1,35 miljard euro. Ook dat is lager dan de analistenconsensus: die rekent op een stabiele rebitda van 1,43 miljard euro voor 2020.

+55% De lat ligt hoog UCB heeft er met een koersstijging van 55 procent sinds Nieuwjaar een verschroeiende rit op zitten

'De prognose voor de tweede jaarhelft oogt conservatief en kan voor ontgoocheling zorgen', stelt analist Peter Welford van beurshuis Jefferies. Hij stipt ook aan dat covid-19 voor vertraging zorgt bij enkele testresultaten (zie screenshot). Zilucoplan voor MG zal nu eind in plaats van midden 2021 zijn, rozanolixizumab voor MG pas begin 2022 in plaats van halfweg 2021.