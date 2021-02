UCB belooft tegen 2025 stevige winstgroei

Oplopende onderzoekskosten wegen op korte termijn op de winst van de biofarmaciegroep UCB, maar tegen 2025 voorspelt CEO Jean-Christophe Tellier dankzij de nieuwkomers een stevige winstgroei.

Met een jaaromzet van 5,1 miljard euro - een stijging van 8 procent - scoort het Belgische UCB donderdagochtend pal op de analistenconsensus.

UCB kan bogen op twee sterkhouders. Enerzijds 'veteraan' Cimzia, het reumamiddel dat over 2019 vriend en vijand verraste en over 2020 1,8 miljard omzet (+5%) draaide, zoals verwacht. Anderzijds een ander 'oudje', het epilepsiemiddel Vimpat, dat ook in blakende conditie verkeert en een omzet haalde van 1,5 miljard euro (+10%).

UCB heeft met een rist kandidaat-medicijnen flink wat ijzers in het vuur om het estafettestokje door te kunnen geven. Een vlotte estafette is cruciaal omdat de patenten op de blockbusterveteranen Cimzia en Vimpat tussen 2022 en 2024 verstrijken en opvolgers moeten klaarstaan om een bruuske val in inkomsten (een 'patent cliff') te vermijden.

UCB verwacht veel van bimekizumab, een kandidaat-behandeling voor psoriasis, waarvan de goedkeuring voor de Amerikaanse en de Europese markt later dit jaar zou volgen. Maar in die markt heeft UCB weinig ervaring en moet het zijn aanwezigheid opbouwen, terwijl het moet opboksen tegen marketingreuzen als Novartis (met Cosentyx) en AbbVie (met Skyrizi).

Eind dit jaar volgen cruciale onderzoeksresultaten voor bimekizumab als kandidaat-behandeling voor twee andere aandoeningen, psoriatische artritis (PsA) en AS (een ontsteking van de wervelkolom). Het beurshuis Jefferies had al aangegeven dat 'bime' beloftevoller is voor die twee aandoeningen, omdat er minder concurrentie speelt.

De goedgevulde UCB-pijplijn jaagt de onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven de hoogte in. Ze stegen in 2020 met 23 procent naar 1,6 miljard euro.

Zeker op korte termijn kost het vergevorderde klinische onderzoek in grote patiëntengroepen naar beloftevolle middelen als bimekizumab, zilucoplan en rozanolixizumab veel geld, terwijl ook de lancering van het osteoporosemiddel Evenity op de Amerikaanse markt veel marketingbudget vergt.

Om die redenen stokt de stevige groei van de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda): +1 procent naar 1,4 miljard euro. Netto brokkelt de winst met 7 procent af naar 732 miljoen euro. Dat is iets beter dan de verwachte daling van 9 procent naar 722 miljoen euro.

2025

Voor dit jaar verwacht UCB een omzet van 5,45 à 5,65 miljard euro, met een iets lagere winstmarge rond 27 à 28 procent. Ter vergelijking: over 2020 kwam de ebitda-marge uit op 28,5 procent.

Voor het eerst deelt het biofarmabedrijf met hoofdzetel in Anderlecht ook zijn groei-ambitie voor 2025 mee: een omzet van minstens 6 miljard euro en een ebitda-marge van 30 à 35 procent.

Het dividend stijgt traditiegetrouw licht. De raad van bestuur van UCB stelt een brutodividend voor van 1,27 euro per aandeel, een stijging van 2 procent.