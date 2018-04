UCB betaalt 370 miljoen dollar voor epilepsiepuffer

UCB breidt zijn gamma aan epilepsiemedicijnen uit via een deal met het Britse Proximagen.

Het Belgische farmabedrijf neemt het epilepsiemedicijn Midazolam Nasal Spray over. UCB betaalt daarvoor in eerste instantie 150 miljoen dollar. Daar kan op termijn nog 220 miljoen dollar bijkomen als het middel groen licht krijgt van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond en als de verkopen bepaalde drempels overschrijden.

De neusspray dient als noodmedicatie bij epileptische aanvallen voor patiënten met een moeilijk behandelbare vorm van epilepsie. UCB schat dat in de VS zo'n 150.000 patiënten in aanmerking komen. Momenteel is er in de vorm van een rectaal middel al een oplossing op de markt. 'Maar dat is lastig en niet wenselijk in bepaalde sociale contexten', meldt UCB.

UCB is van plan nog dit jaar het medicijn, dat de status van weesgeneesmiddel heeft, ter goedkeuring voor te leggen bij de Food and Drug Administration. Hoeveel omzet het middel op termijn kan halen, geeft UCB niet prijs.

UCB is in de epilepsiemarkt al een van de leidende farmabedrijven met geneesmiddelen Keppra, Briviact en Vimpat. Die leverden vorig jaar 1.841 miljoen euro inkomsten op, goed voor bijna de helft van de groepsomzet.

Desondanks is naar schatting 1 op 3 epilepsiepatiënten – miljoenen patiënten dus - nog altijd niet gebaat zijn met bestaande medicijnen. Epilepsie is namelijk een complexe hersenziekte waarbij een kortsluiting in de hersenen zich vertaalt in flauwvallen, schokken of vreemde bewegingen. De nood aan nieuwe behandelingen is groot en UCB zoekt daarvoor ook toenadering tot de techindustrie. Het werkt onder andere mee aan een toestelletje om via zenuwen in het oor epilepsieaanvallen te voorkomen.

Eerste deal van CEO

Voor Jean-Christophe Tellier is de deal met Proximagen de eerste overname sinds hij drie jaar geleden nummer één werd bij UCB. Dergelijke deals zijn nodig want zoals het er nu naar uitziet zal de jarenlange omzetgroei tegen 2021 ten einde komen.

De verwachting is namelijk dat het huidige topmedicijn Cimzia (middel tegen reuma en de ziekte van Crohn) tegen dan zijn patentbescherming verliest en zal beginnen slabakken door de komst van goedkopere alternatieven. Door enkele tegenvallers in de interne onderzoeksprojecten staat er geen nieuw medicijn van enig kaliber klaar dat de rol van Cimzia kan overnemen.