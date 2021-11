UCB boekt mooie resultaten met potentiële blockbuster

Bimekuzimab - bij artsen ondertussen beter bekend als het niet veel vlotter bekkende Bimzelx - is sinds augustus op de markt in Europa voor de behandeling van huidziekte psoriasis. Maar UCB heeft nog andere plannen met de molecule, die ook getest wordt voor de behandeling van gewrichtsziekte AS en de ontstekingsziekte psoriatrische artritis (PsA).

Over dat laatste toepassingsgebied, een ziekte die pijnlijke ontstekingen van huid en gewrichten veroorzaakt, maakt UCB nu sterke tussentijdse testresultaten bekend. Zowel de primaire als secundaire doelstellingen werden behaald in een fase 3-studie, laat het bedrijf weten.

Significant

Ook de meer precieze secundaire doelstellingen van de studie tonen positieve resultaten. Zo toont een 'significant deel' van de patiënten vooruitgang in het fysiek functioneren , het uitzicht van de huid en in de toestand van de gewrichten, klinkt het.

Voor UCB is het nieuws een opsteker. Bimekizumab heeft het potentieel het grootste medicijn ooit te worden voor de beursgenoteerde biofarmagroep. Analisten voorspellen dat het medicijn op zijn piek - ergens rond 2030 - meer dan 2,5 miljard euro jaaromzet zal opleveren. JPMorgan is het meest optimistisch en rekent zelfs op 3,9 miljard euro piekverkopen. UCB geeft pas begin 2022 een eigen prognose voor het potentieel van zijn nieuwste goudhaantje.

Maar wil UCB het volledige potentieel verzilveren, dan zal bimekizumab zich op verschillende domeinen moeten bewijzen. Psoriasis - waarvoor het middel in Europa dus al op de markt is - is dan misschien de hoofdbrok, de markt voor PsA is ook niet min.