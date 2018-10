UCB en Argenx racen om spierziektemedicijn

De farmagroep UCB en het Gentse biotechbedrijf Argenx zoeken beide naar een geneesmiddel tegen myasthenia gravis, een zeldzame spierziekte. Argenx heeft een jaar voorsprong, maar voelt de hete adem van UCB in zijn nek.

Myasthenia gravis zegt u waarschijnlijk niets, maar Sleepy, de slaperige dwerg uit de Disney-film ‘Sneeuwwitje’, kent u vast wel. Met zijn hangende ogen, dubbelzicht en vermoeide spieren kan Sleepy een myastheniagravispatiënt zijn. Het figuurtje is dan ook gebaseerd op een vriend van Walt Disney die aan de zeldzame spierziekte leed.

Schermvullende weergave Sleepy, de myastheniagravis-patiënt uit de Disney-film ‘Sneeuwwitje’. ©RV DOC

5 à 40 op de 100.000 mensen lijden aan myasthenia gravis (MG). De meest voorkomende behandeling daarvoor zijn corticosteroïden. Die hebben vervelende bijwerkingen als ze lang worden ingenomen, zoals botontkalking, die kan leiden tot breuken. Voor 10 à 15 procent van de myastheniagravispatiënten helpt geen enkele therapie.

Roza

UCB kwam donderdag met positieve resultaten na een test op 43 patiënten naar rozanolixizumab, het middel van de farmagroep voor myasthenia gravis. De resultaten van de fase 2-studie tonen aan dat het medicijn veilig is, goed wordt getolereerd en tot een verbetering leidt. UCB kondigde een volgende studie aan voor de tweede helft van 2019.

3,8 procent De onderzoeksresultaten van UCB konden beleggers niet meteen bekoren, want het UCB-aandeel ging 3,8 procent lager.

De voornaamste reden is dat roza, zoals het middel ook wordt genoemd, hoofdpijn veroorzaakt, een vaak opduikend neveneffect voor patiënten met myasthenia gravis. Wie het geneesmiddel nam, had opvallend meer last van hoofdpijn dan wie een placebo ontving.

Voorsprong ArgenX

UCB is niet het enige farma- of biotechbedrijf dat een oplossing voor de zeldzame spierziekte zoekt. Ook het veel kleinere Gentse biotechbedrijf Argenx doet dat. Het heeft met efgartigimod, of ARGX 113, zelfs een jaar voorsprong op UCB.

Argenx heeft zijn fase 2-onderzoek in december 2017 afgerond, met minder klachten over hoofdpijn. Argenx testte wel maar 24 patiënten, terwijl UCB er 43 had.

Argenx is vorige maand al begonnen met een fase 3-studie, waarbij meer patiënten worden getest. UCB plant zijn bijkomend onderzoek pas voor de tweede helft van 2019, of over een jaar dus.

‘We hopen in 2020 of 2021 naar de markt te komen. Met de hete adem van UCB in onze nek moeten we ons wel reppen. We moeten er alles aan doen om onze voorsprong niet te verliezen’, zegt Joke Comijn, directeur investor relations van Argenx.

UCB en Argenx mikken op precies dezelfde patiënten en gebruiken in hun onderzoek dezelfde molecule en mode of action. Dat maakt de strijd bijzonder spannend.

De markt voor de uitzonderlijk ziekte vertegenwoordigt om en bij 1 miljard dollar (870 miljoen euro). In 2025 moet dat 2,3 miljard dollar (2 miljard euro) zijn. Analisten mikken voor Argenx op een piekverkoop van ruim 1 miljard euro per jaar.

Kleine Viktor

Zijn er nog kapers op de kust? Het Amerikaanse farmabedrijf Alexion heeft een geneesmiddel in huis dat geschikt is voor patiënten met de Sleepy-ziekte: Soliris.

Die naam doet misschien een belletje rinkelen. Vijf jaar geleden veroorzaakte Soliris heel wat ophef in ons land omdat het zo duur was dat de patiënt die bekend werd als de kleine Viktor het niet kon betalen. Viktor leed aan een zeldzame immuunziekte, het atypisch hemolytisch en uremisch syndroom (aHUS). Alleen Soliris kon hem helpen. Uiteindelijk kwam de toenmalige minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) tussen zodat Viktor het geneesmiddel alsnog kreeg.

Alexion heeft in oktober 2017 de werking van Soliris uitgebreid naar myasthenia gravis. Soliris is weliswaar alleen bestemd voor patiënten die volledig zijn uitbehandeld en bij wie niets nog helpt. Want Soliris blijft met 500.000 dollar (435.000 euro) voor een behandeling van één jaar bijzonder duur. Het vormt daarom geen grote bedreiging voor Argenx en UCB, die meer patiënten kunnen helpen.

Zouden UCB en Argenx niet beter de handen in elkaar slaan om de Amerikaanse concurrentie de pas af te snijden?

Nog meer concurrentie

Alexion kocht onlangs ook voor 1,2 miljard dollar (1 miljard euro) Syntimmune. Dat biotechbedrijf werkt op dezelfde molecule als UCB en Argenx, maar zette die tot nog toe niet in tegen myasthenia gravis. Maar net zoals Argenx en UCB de molecule ook testen voor andere ziekten, kan Syntimmune dat vroeg of laat ook doen. En dan is er nog het Amerikaanse Momenta, dat onlangs aankondigde dat het met een fase 2-onderzoek begint.

Zouden UCB en Argenx niet beter de handen in elkaar slaan om de Amerikaanse concurrentie de pas af te snijden? Op die vraag komen ontwijkende antwoorden. UCB zegt nooit in te gaan op dergelijke insinuaties. Argenx wil ARGX 113 zonder farmapartner tot een goed einde brengen. Comijn: ‘Wat we lezen over UCB is een bevestiging dat onze molecule werkt. Bovendien zijn we eerst. Daarom moeten we er voluit voor gaan.’