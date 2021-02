UCB en Microsoft in zee rond artificiële intelligentie

Na een eerste samenwerking rond een coronamiddel, bundelen de Belgische farmaspeler en de Amerikaanse techreus de krachten om zenuw- en immuunziektes op te sporen via kunstmatige intelligentie.

Microsoft zal AI-technologie en een team van wetenschappers leveren om samen te werken met de wetenschappers en dataspecialisten van UCB. Het doel is om UCB in staat te stellen om via kunstmatige intelligentie patronen te ontdekken om nieuwe, sterk geïndividualiseerde geneesmiddelen te ontwikkelen.