UCB geeft slimme ‘breuken-speurder’ in licentie aan Oostenrijks bedrijf

Het Oostenrijkse ImageBiopsy Lab zal technologie van UCB gebruiken om via artificiële intelligentie CT-scans in ziekenhuizen te screenen op wervelfracturen. ‘Vandaag blijven die vaak onopgemerkt en onbehandeld.’

Het beursgenoteerde Belgische biofarmabedrijf UCB kondigt woensdag aan dat het BoneBot, de technologie die het heeft ontwikkeld om via artificiële intelligentie CT-scans te screenen op wervelfracturen, in licentie geeft aan de Oostenrijkse diagnosespecialist ImageBiopsy Lab. Financiële details maken beide partijen niet bekend.

Het doel van de technologie - een zelflerend computerprogramma dat CT-scans doorlicht - is om veel meer onopgemerkte wervelfracturen bij osteoporosepatiënten tijdig te detecteren, zodat er snel de juiste diagnose en behandeling aan gekoppeld worden en dus erger vermeden wordt.

Daar is wereldwijd een hoge nood aan, want vandaag blijft meer dan twee derde van de breuken in de wervelkolom onopgemerkt bij CT-scans, waardoor er geen diagnose volgt en patiënten onbehandeld blijven.

‘Het idee begon eind 2017 te rijpen in het kader van een oproep van een innovatiefonds in UCB’, zegt de computerwetenschapper Joeri Nicolaes, de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de technologie bij het biofarmabedrijf.

‘We vertrokken daarbij van de vraag hoe we kunnen voorkomen dat osteoporosepatiënten, die in hun leven vaak meermaals breuken oplopen, een tweede fractuur oplopen. Vandaag blijven heel wat asymptomatische wervelfracturen onopgemerkt bij CT-scans van de buik of de borst omdat radiologen gefocust zijn op andere zaken, zoals hart- of leverproblemen.’

9 miljoen breuken Osteoporose resulteert wereldwijd jaarlijks in 9 miljoen breuken.

Osteoporose - de medische benaming voor poreuze of zwakke botten - ontstaat door een verstoord evenwicht tussen botaanmaak en -afbraak. Wereldwijd treft de aandoening zo’n 200 miljoen mensen. Ze resulteert elk jaar in 9 miljoen breuken. Breuken in de wervelkolom komen daarbij het vaakst voor.

Via een krachtenbundeling met onder meer het UZ Brussel en de KU Leuven ontwikkelde UCB de voorbije jaren een prototype van de technologie, door het computerprogramma te voeden met vele duizenden CT-scans en die te koppelen aan diagnoses van experten over het type en de ernst van de wervelfracturen.

‘Op dit moment zijn we de technologie nog aan het testen op duizenden CT-scans uit China en Denemarken’, preciseert Nicolaes. ‘De technologie is al in staat duidelijk een onderscheid te maken tussen zware en minder zware wervelfracturen, omdat er natuurlijk vele gradaties zijn.’

De technologie is in staat een onderscheid te maken tussen zware en minder zware wervelfracturen. Joeri Nicolaes Computerwetenschapper bij UCB

Eens duidelijk werd dat de technologie op punt stond, maakte UCB de strategische keuze om die niet in huis te houden, maar ze in licentie uit te besteden aan een specialist in medische beeldverwerkingstechnologie. ‘Omdat het gaat om medische technologie, wat niet meteen de corebusiness is van UCB ’, zegt Roel Van den Broeck, de 'digital transformation project lead' in immunologie bij het biofarmabedrijf.

‘ImageBiopsy Lab, dat AI al inzet voor de medische beeldvorming van spieren en botten, zal de technologie verder op punt stellen via klinische testen in ziekenhuizen en zal daarnaast de goedkeuringen door regelgevende autoriteiten voor zijn rekening nemen’.