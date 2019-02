UCB hoopt op zes nieuwe medicijnen in komende vijf jaar

De Belgische farmareus UCB maakt zich sterk dat hij in vijf jaar zes nieuwe geneesmiddelen op de markt zal brengen die zijn huidige succestrio kunnen vervangen. 'We versnellen ons onderzoek zodat we goed zitten voor de toekomst', zegt UCB-CEO Jean-Christophe Tellier.

UCB maakte donderdagochtend zijn resultaten bekend. De omzet en de winst stijgen, maar toch krijgt het aandeel een tik van 5 procent. 'Al worden onze resultaten niet enthousiast onthaald door de beleggers, omdat we een lagere winstmarge voorspellen, toch zijn ze bijzonder goed', steekt Tellier van wal tijdens het interview. 'We kunnen voor het vijfde jaar op een rij een winstgroei voorleggen. De cijfers zijn in vijf jaar tijd mooi gestegen. Vijf jaar geleden hadden we een omzet van 3,1 miljard euro, vandaag is dat 4,6 miljard. En de operationele winst ging van 600 miljoen naar 1,4 miljard euro. We hebben duidelijk goed gewerkt.'

Hij geeft ook aan dat UCB een nieuwe blockbuster in huis heeft: een geneesmiddel dat meer dan 1 miljard euro inkomsten oplevert. De verkoop van Vimpat, een middel tegen epilepsie, afficheerde een omzet van net geen 1,1 miljard euro in 2018, wat beter is dan verwacht. Vimpat is samen met Cimzia (reuma) en Neupro (parkinson) een sterkhouder van UCB. Het trio zou op zijn piek, in 2021, 3,1 miljard euro omzet opbrengen, werd beloofd. Die belofte lost UCB in, al zijn er verrassingen geweest. Neupro, een patch tegen de ziekte van Parkinson, brengt minder op dan gedacht, omdat concurrentie is opgedoken. Neupro heeft in 2018 zijn piek bereikt, waarschuwt Tellier.

'Daar staat tegenover dat we de verkoop van Cimzia en Vimpat opkrikken. Cimzia zal tegen 2024, als het zijn octrooi verliest, goed zijn voor 1,7 miljard euro. Voor Vimpat gaan we uit van 1,4 miljard tegen 2021, het moment dat het uit octrooi gaat.'

Welke geneesmiddelen moeten UCB nadien overeind houden? 'We mikken op zes geneesmiddelen die de komende vijf jaar op de markt komen. We versnellen het onderzoek naar en de ontwikkeling van die potentiële geneesmiddelen. Daardoor geven we meer uit aan onderzoek en zal onze winstmarge dalen.'

Osteoporose

De eerste hoop, voor later dit jaar, is Evenity of romosozumab, een middel tegen osteoporose. Dat geneesmiddel wacht nog op goedkeuring van de geneesmiddelenautoriteiten in Europa en de Verenigde Staten. Tot zover kreeg het alleen in Japan groen licht. Het middel is niet onbesproken en is in de VS aan een herkansing bezig. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt', zegt Tellier. Analisten zijn niettemin sceptisch. De VS zijn de belangrijkste markt voor osteoporose of botontkalking. Als Evenity er flopt, is dat een streep door de rekening van UCB.

Het is nog te vroeg om te weten of er opnieuw een blockbuster tussenzit. Dat hangt van heel veel criteria af. Jean-Christophe Tellier CEO UCB

Volgen een neusspray tegen epilepsie, die door de kleine doelgroep wellicht geen blockbuster zal worden, bimekizumab, een middel tegen ontstekingsziekten, en opnieuw een medicijn tegen epilepsie, pasevonil. Nummer 5 is rozanolixizumab, een medicijn tegen zeldzame ziekten zoals myasthenia gravis, waar UCB in hetzelfde vaarwater zit als het biotechbedrijf Argenx. Het laatste potentiële geneesmiddel is een middel tegen progressieve supranucleaire verlamming (PSZ), een uitzonderlijke hersenaandoening waar nog geen oplossing voor bestaat.

UCB blijft bij zijn focus op neurologie en immunologie. Maar wat de volgende kaskoe van het farmabedrijf wordt, is koffiedik kijken. 'Het is nog te vroeg om te weten of er opnieuw een blockbuster tussenzit. Dat hangt van heel veel criteria af. Maar zelfs al zetten we in op ziekten zoals psoriasis en epilepsie, waar eigenlijk al geneesmiddelen voorhanden zijn, we proberen ons te onderscheiden door nieuwe molecules te vinden, die anders en doeltreffender werken.'

UCB pakte vorige week nog uit met een samenwerking met King's College in Londen, die moet helpen de pipeline van UCB te versterken. Ook kleine overnames zijn in die zin mogelijk, stelt Tellier. 'We kijken uit naar mogelijkheden om wat we hier op schap hebben staan, dieper te onderzoeken. Daarom kijken we voortdurend uit naar opties.'