UCB imponeert met psoriasismedicijn

Het Belgische farmabedrijf UCB beleeft een topdag. Het aandeel neemt de kaap van 100 euro en de beurswaarde dikt ruim 2 miljard euro aan door sterke studieresultaten voor een nieuw psoriasismedicijn.

Het lijkt er steeds meer op dat bimekizumab alles in huis heeft om het volgende blockbustermedicijn van UCB te worden. Het experimentele medicijn werd ontwikkeld om onder meer psoriasis te behandelen. Die ontstekingsziekte uit zich onder meer in de vorm van huidschilfers, rode plekken en jeuk.

In de marge van de jaarvergadering van Amerikaanse dermatologen stelde UCB nieuwe resultaten van twee grootschalige patiëntenstudies voor. In de eerste studie bleek dat er na vier maanden behandeling bij 58 procent van de patiënten geen huidsymptomen meer zichtbaar waren. In de tweede studie was dat zelfs bij 68 procent het geval. Bovendien waren bij 85 tot 90 procent bijna alle symptomen (lees: 90 procent verbetering) verdwenen.

Indrukwekkend. Beurshuis Jefferies over de studieresultaten

'Indrukwekkend', zo reageerde het beurshuis Jefferies op het nieuws. UCB scoorde met de cijfers opmerkelijk beter dan Stelara, een medicijn van Johnson & Johnson. In een zogeheten head-top-head studie die nog bezig is, zal ergens eind juli duidelijk worden of het UCB-middel ook beter is dan Cosentyx van Novartis dat beschouwd wordt als de meest te duchten rivaal.

Volgens beurshuis Degroof Petercam is de kans 'formidabel groot' dat bime beter scoort. Dat is ook de mening van Jefferies dat zich alvast klaar houdt om de verwachtingen voor de piekverkopen van het medicijn op te trekken van anderhalf miljard euro naar meer dan 2 miljard euro per jaar, inclusief de verkopen voor andere aandoeningen zoals psoriatische artritis en axiale spondyloartritis. Die laatste wordt gekenmerkt door ontstekingen van gewrichten in de wervelkolom.

Cyndi Lauper

Zowel Cosentyx en bime hebben een nieuw werkingsmechanisme, en kunnen dus patiënten helpen die niet gebaat zijn met oudere medicijnkleppers als Humira of Enbrel of patiënten die te veel bijwerkingen ondervonden. Cosentyx haalt sinds de lancering vier jaar geleden - verspreid over verschillende ziektes - al meer dan 3 miljard dollar jaaromzet en het einde van de groeicurve is nog niet in zicht. Het heeft dat onder meer te danken aan zangeres en psoriasispatiënt Cyndi Lauper die door Novartis werd ingeschakeld als ambassadrice van het medicijn.

Hoewel UCB in de markt moet optornen tegen giganten met grote marketingbudgetten, heeft bime een groot potentieel. Het is een van de middelen in de pijplijn van UCB die de motor draaiende moeten houden en dit decennium het estafettestokje moeten overnemen van de huidige sterkhouders. Dat zijn in de eerste plaats Cimzia (reuma) en Vimpat (epilepsie), die vorig jaar samen goed waren voor 3 miljard euro omzet. De komende jaren zal hun patent vervallen waardoor de omzet zal krimpen door de komst van goedkopere alternatieven.

UCB heeft naast bime nog meer ijzers in het vuur waaronder het pas gelanceerde osteoporosemedicijn Evenity. En met de overname van het Amerikaanse Ra Pharmaceuticals - voor 2 miljard euro - bouwde het zijn wapenarsenaal in de strijd tegen de zeldzame spierziekte myasthenia gravis - en onrechtstreeks ook tegen landgenoot Argenx - verder uit.