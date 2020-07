UCB in zee met Roche in Alzheimer-onderzoek

Via de overeenkomst, waardoor Roche en dochter Genentech de exclusieve rechten krijgen op de kandidaat-Alzheimer-behandeling, krijgt UCB een initiële betaling van 120 miljoen dollar. Maar de totale vergoeding kan oplopen tot 2 miljard dollar. Dat laatste cijfer is uiteraard alleen als het onderzoek de komende jaren zoals gepland verloopt en dus alle mijlpaalbetalingen uitgekeerd worden, steeds een grote 'als' in de farmasector.