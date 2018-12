UCB investeert 1 miljard in Verenigd Koninkrijk

Het programma van de Belgische farmagroep is in volle brexitonderhandelingen en opsteker voor de Britse premier Theresa May.

UCB , de beursgenoteerde Belgische groep die deel uitmaakt van de Bel20-sterindex, gaat de komende vijf jaar ongeveer 1 miljard pond (1,12 miljard euro) investeren in het Verenigd Koninkrijk. Dat maakte de Britse regering woensdag bekend.

Londen kondigde een jaar geleden een deal met de biotechsector aan, onder de naam Life Sciences Sector Deal, met onder meer een investering van meer dan 1 miljard pond door de farmabedrijven MSD en Qiagen en de creatie van 1.000 Britse jobs. Het persbericht van woensdag is de melding van een tweede soortgelijk programma.

Brexit

De timing is waarschijnlijk niet toevallig: de Britse premier Theresa May staat de komende dagen voor de aartsmoeilijke taak om haar brexitdeal met de Europese Unie door het Britse parlement te loodsen. Met het nieuwe biotechakkoord kan ze aantonen dat het VK aantrekkelijk blijft voor buitenlandse concerns, ondanks de nakende exit uit de EU. Zeker omdat een aantal toplui van farmabedrijven al publiek en achter gesloten deuren waarschuwden dat het land wel eens investeringen zou kunnen mislopen. Farma wordt gezien als een van de meest kwetsbare sectoren in het geval van een brexit, door de manier waarop het (Europees) toezicht op geneesmiddelen zal verlopen.

De tweede sectordeal omvat onder meer een programma om artificiële intelligentie in te zetten om ziekten op te sporen bij gezonde mensen. In totaal doen er tien bedrijven aan mee en vergt het een investering van meer dan 1,3 miljard pond door de private sector en de overheid.

UCB

Het pièce de résistance is de investering door het Belgische UCB. De groep is al een belangrijke speler aan de overkant van het kanaal: UCB heeft in het VK en Ierland 650 mensen in dienst, onder wie vooral wetenschappers. In Slough, nabij Londen, ligt een van de twee wereldwijde onderzoekscentra van de Bel20'er, een gevolg van de overname van Celltech in 2004. Het andere is gevestigd in ons land.

UCB is bovendien een van de belangrijkste investeerders in het Verenigd Koninkrijk voor onderzoek naar farmaproducten en werkt samen met meer dan 100 Britse universiteiten, bedrijven en liefdadigheidsorganisaties.

State of the art

Als onderdeel van de grote Britse investeringen de komende vijf jaar gaat UCB een nieuw state-of-the-artonderzoeks- en ontwikkelingscentrum bouwen dat onder meer ook zal dienen om in beperkte mate producten te maken. Dat is goed voor 150 tot 200 miljoen pond. Op het eerste zicht zijn er geen nieuwe banen mee gemoeid, maar helpt het project het aantal Britse werknemers op peil te houden.