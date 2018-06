UCB investeert in Amerikaanse gentechnologie

UCB Ventures, het durffonds van het Belgische farmabedrijf, stapt via een investering in StrideBio in de wereld van gentherapie.

StrideBio haalde zopas 15,7 miljoen dollar op. Onder andere de investeringsverhikels van de farmabedrijven UCB en het Japanse Takeda (de nieuwe eigenaar van Tigenix) staken geld toe.

StrideBio werkt aan technologie om gentherapie voor zeldzame ziektes efficiënter te maken. Het sloot onder andere al een samenwerking met Crispr Therapeutics, opgericht door Emmanuelle Charpentier die een van de grondleggers is van de Crispr-mehtode om op een relatief eenvoudige manier te knippen en te plakken in het menselijk dna. Hoewel het onderzoek in die medische tak nog vrij nieuw is, wordt er veel van verwacht om ziektes die nu nog ongeneesbaar zijn de wereld uit de helpen.

Voor UCB Ventures, dat vorig jaar werd opgestart en 150 miljoen euro ter beschikking heeft, is het de eerste investering. UCB Ventures volgt daarmee andere multinationals zoals Johnson & Johnson, GSK, Novartis, Takeda of Boehringer Ingelheim die al langer een eigen durfkapitaalvehikel hebben.

Via wat in het jargon 'corporate venturing' wordt genoemd, investeren gevestigde bedrijven in beloftevolle bedrijven waar ze vaak via een zitje in de raad van bestuur een vinger aan de pols houden van de nieuwste technologie. Ze zitten bovendien op de eerste rij om samen te werken of een overname te bespreken als er een doorbraak komt.