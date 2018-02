UCB kijkt naar overnames om nieuw topmiddel te vinden

Het reumamiddel Cimzia groeide vorig jaar meer dan verwacht. Om de pijplijn van geneesmiddelen te versterken, kijkt UCB nadrukkelijk naar overnames.

Het is bij de resultaten van UCB elke keer uitkijken naar de verkopen van de topmedicijnen en in het bijzonder van Cimzia, een middel tegen onstekingsziektes als reuma en de ziekte van Crohn. UCB haalde die enkele jaren geleden binnen via overnames, maar het einde van hun patentbescherming komt in zicht en UCB heeft amper nieuwe medicijnen om dat te compenseren.

Maar Cimzia weert zich kranig, blijkt uit de jaarresultaten van UCB. De verkopen van het geneesmiddel groeiden met 9 procent tot 1,42 miljard euro. Dat is meer dan de 8 procent groei die analisten verwachtten. Vimpat bracht bijna 1 miljard euro in het laatje, één vijfde meer dan in 2016. De groei van Neupro (+5% tot 314 miljoen) zwakt daarentegen wat af en valt iets lager uit dan de verwachtingen.

Ook het nieuwe epilepsiemiddel Briviact doet het met 87 miljoen euro omzet over 2017 iets beter dan verwacht. Maar dat middel zal nooit een enorme kaskraker worden als Cimzia of Keppra. Keppra en Briviact, de twee epiplepsiemiddelen van UCB, bereikten samen een omzet van 1,8 miljard, een groei van 18 procent tegenover het jaar ervoor.

Psoriasis

Om de toekomst veilig te stellen - en het verlies van de patentbescherming van haar topmiddelen te compenseren - moet UCB op zoek naar nieuwe geneesmiddelen. Het zet zijn hoop onder meer op imekizumab, een medicijn om zware psoriasisgevallen te behandelen. Het geneesmiddel slaagde in de zomer voor de onderzoeksfase 2b. De derde en laatste onderzoeksfase werd in december opgestart. UCB gaat ervan uit dat Bimekizumab eind 2019 voor het eerst omzet zal genereren.

Om zijn ontwikkelingspijplijn te versterken, kijkt UCB naar overnames, blijkt het verslag van het management. 'UCB zal zijn ontwikkelingspijplijn uitbreiden om potentiële nieuwe oplossingen voor patiënten aan te bieden en zijn bestaande pijplijnactiva aanvullen met externe mogelijkheden', luidt het.

Voorzichtig

De totale omzet van UCB kwam uit op 4,53 miljard euro (+9%) en de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) op 1,37 miljard euro (+33%), dat is beter dan de analistenverwachtingen, die uitgingen van 4,45 miljard inkomsten en een rebitda van 1,29 miljard. De winst per aandeel kwam eveneens met 4,82 euro hoger uit dan verwacht. 'Onze topproducten tonen een sterke groei. Dat laat ons toe met één jaar voorsprong een ebitda-marge (de verhouding tussen de brutobedrijfswinst en de omzet, red.) van 30 procent te halen', zegt Jean-Christophe Tellier, de CEO van UCB.

Voor dit jaar is UCB bijzonder voorzichtig. Het gaat uit van een omzet van 4,5 à 4,6 miljard euro, een brutobedrijfswinst (ebitda) van 1,3 tot 1,4 miljard en een nettowinst per aandeel an 4,3 tot 4,7 euro. Dat is ook wat de analisten gemiddeld verwachten voor dit jaar.