UCB koopt Amerikaanse epilepsie-specialist

De Belgische biofarmagroep UCB betaalt 125 miljoen dollar en mogelijk nog eens 145 miljoen dollar in mijlpaalbetalingen voor het Amerikaanse Engage Therapeutics.

UCB betaalt in eerste instantie 125 miljoen dollar. Mogelijk komen daar later nog eens 145 miljoen dollar aan mijlpaalbetalingen bij, waardoor de deal in totaal tot 270 miljoen dollar zou oplopen.