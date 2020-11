UCB koopt Belgische start-up in gentechnologie

Het Belgische farmabedrijf UCB neemt met de overname van een Belgische start-up en een samenwerking in Florida een vliegende start in de wereld van de gentherapie.

Het biotechbedrijf Handl Therapeutics wordt amper een jaar na de opstart overgenomen, maar het blijft in Belgische handen. UCB is de nieuwe eigenaar. Die ziet de Leuvense technologie als een speerpunt om de wondere wereld van gentherapie in te duiken.

Gentherapie is een zeer hot domein in de geneeskunde. ‘Het biedt het potentieel om de manier waarop ziektes behandeld worden fundamenteel te veranderen’, zegt Dhavalkumar Patel, chief scientific officer bij UCB.

Gentherapie laat toe een ziekte bij de wortel aan te pakken met een eenmalige behandeling, in plaats van symptomen te bestrijden of levenslang medicijnen toe te dienen om een ziekte onder controle te houden. Bij gentherapie worden onschadelijke virussen ingezet om specifieke DNA-pakketjes binnen te smokkelen in lichaamscellen, om er foute of ontbrekende genen te vervangen of aan te vullen.

Baby Pia

De voorbije jaren zijn de eerste genbehandelingen op de markt gekomen, waaronder Zolgensma van Novartis, dat bekend is van baby Pia.

Intussen worden tientallen onderzoekspistes bewandeld. Handl Therapeutics mikt op neurodegeneratieve ziektes. Dat zijn ongeneeslijke en slopende aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Huntington en enkele erfelijke spierziektes. Welke daarvan het bedrijf precies voor ogen heeft, is niet duidelijk.

Om zijn onderzoek te versnellen kreeg Handl Therapeutics onlangs nog 3 miljoen euro subsidies van Vlaanderen. Met UCB achter zich krijgt dat onderzoek nu een extra duw in de rug. ‘We zijn zeer blij om toe te treden tot de UCB-familie. De wereldwijde voetafdruk en expertise van UCB creëren een omgeving waarin we kunnen versnellen’, zegt Florent Gros, de CEO en co-oprichter van Handl Therapeutics, dat steunt op kennis van de KU Leuven en universiteiten in Spanje, het VK en Chili.

Samenwerking

UCB sluit ook een samenwerkingsakkoord met het Amerikaanse biotechbedrijf Lacerta Therapeutics dat met een eigen gentechnologie een oplossing zoekt voor onder meer de spierziekte van Pompe en alzheimer. UCB en Lacerta gaan samen een - niet nader genoemde - neurologische ziekte bestuderen.