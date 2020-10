UCB koopt onderzoekscampus van Eli Lilly

Het Belgische farmabedrijf UCB verhuist zijn Britse activiteiten naar een nieuwe campus waar het onder meer onderzoek zal doen naar de mogelijkheden van gentherapie.

650 medewerkers van UCB zullen de overstap maken van de site in Slough naar een nieuwe onderzoekscampus een twintigtal kilometer verder op in Windlesham. Die campus van 19 hectare, het equivalent van bijna 40 voetbalvelden, was tot voor kort eigendom van Eli Lilly.

UCB is in het VK nadrukkelijk aanwezig sinds de overname van Celltech in 2004. ‘We waren al lang op zoek naar een nieuwe, meer moderne locatie. Die hebben we nu gevonden’, zegt woordvoerder Laurent Schots.

De site zal verder onder handen genomen worden om er ‘een site van wereldklasse’ van te maken. Eerder al liet UCB verstaan dat het daarvoor 150 tot 200 miljoen pond zou investeren in het VK.

De campus in Windlesham wordt één van de drie speerpunten in het onderzoek van UCB, naast een campus in de VS en in Eigenbrakel waar ook het hoofdkwartier ligt. Daar is momenteel een nieuwe fabriek in aanbouw, goed voor een investering van 300 miljoen euro en 150 extra jobs.

Grote successen

Door het vertrek uit Slough neemt UCB afscheid van de plek waar het enkele grote successen heeft geboekt. Onder meer de basis van het reumamedicijn Cimzia en het osteoporosemiddel Evenity werd daar gelegd. Cimzia is momenteel het best verkopende medicijn van UCB.

Gentherapie