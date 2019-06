UCB krijgt negatief advies voor osteoporosemedicijn

Het adviescomité van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA oordeelt dat Evenity, een medicijn van UCB, niet op de Europese markt mag komen.

Dat is een serieuze aderlating voor het farmabedrijf dat hierdoor mogelijks enkele honderden miljoenen euro zijn neus voorbij ziet gaan. 'We zijn teleurgesteld', zo reageert UCB op de mening van CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use), het adviescomité van de Europese geneesmiddelenwaakhond.

Maar UCB toont zich tegelijkertijd strijdvaardig en wil een herexamen. 'We gaan een aanvraag indienen bij het CMPH om het onderzoek opnieuw te voeren', klinkt het. 'Dat zal ons de gelegenheid geven om onze positie en de ingediende gegevens te verduidelijken.'

Lijdensweg

Het Europese 'njet' is een grote verrassing, wetende dat UCB eerder dit jaar van de Amerikaanse Food and Drug Administration wel goedkeuring kreeg om het medicijn in de VS te lanceren. Toegegeven, dat groen licht kwam er pas na een lange lijdensweg.

UCB werkt al - samen met partner Merck - sinds 2004 aan romosozumab, dat later de merknaam Evenity kreeg. Daarmee richt UCB zich op vrouwen na de menopauze die een hoog risico op botbreuken lopen. Ook een op de drie heupbreuken bij mannen is het gevolg van botontkalking. Evenity is een maandelijkse injectie die de aanmaak van nieuw botweefsel versterkt en de afbraak ervan afremt.

Alle patiëntenstudies leverden positieve resultaten, tot in 2017. Toen bleek uit een laatste test op 4.000 patiënten dat het medicijn een verhoogd risico op hartproblemen met zich mee brengt. Het aandeel incasseerde die dag de grooste klap in dertig jaar tijd.

De FDA eiste extra onderzoek, maar besloot dit jaar toch groen licht te geven, onder voorwaarden weliswaar. Zo mag het medicijn niet toegediend worden aan patiënten die het voorbije jaar een hartaanval hebben gekregen. Evenity is intussen ook in Japan, Zuid-Korea en Canada op de markt.

Botbreuken