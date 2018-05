UCB mag middel tegen psoriasis in VS verkopen

Van de Amerikaanse farmawaakhond FDA mag het biofarmabedrijf het middel Cimzia nu ook voor behandeling van de chronische huidziekte psoriasis verkopen. Daarmee is UCB voor het eerst actief in dermatologie.

Cimzia is één van de topmiddelen van UCB , met verwachte piekverkopen rond de 1,5 miljard euro. Het medicijn is al op de markt voor de behandeling van onder andere de ziekte van Crohn, reumatoïde artritis en spondylitis. Aan die lijst wordt, alvast in de VS, nu ook psoriaris toegevoegd.