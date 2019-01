UCB mag osteoporosemiddel in Japan op de markt brengen

Het middel is goedgekeurd voor patiënten met een hoog risico op botfracturen, zowel mannen als vrouwen die de menopauze achter de rug hebben. Evenity werd in Japan ontwikkeld door een strategische alliantie van UCB met Amgen Astellas BioPharma (AABP). Romosozumab vermindert de botafbraak en dus de kans op breuken.

Herkansing in VS

Het is de eerste goedkeuring voor romosozumab in de wereld. In de Verenigde Staten moest het middel herkansen nadat in mei 2017 bij de laatste tests was gebleken dat het problemen met hart en bloedvaten kan veroorzaken. De Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA zou zich op 16 januari uitspreken, al kan dat door de shutdown van de Amerikaanse overheidsinstellingen ook iets later zijn.