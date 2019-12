UCB mag osteoporosemiddel op de markt brengen

UCB heeft de toelating beet om Evenity, de naam waaronder het middel op de markt zal komen, in alle 28 EU-lidstaten op de markt te brengen, aangevuld met Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein. Evenity behandelt ernstige botverkalking bij vrouwen die de menopauze achter de rug hebben en een groot risico op breuken lopen.

De markttoelating van de Europese Commissie volgt op een positief advies van het CHMP, het comité dat aan het Europese geneesmiddelenagentschap EMA advies geeft over nieuwe geneesmiddelen. Het is de eerste keer in 10 jaar dat Europa een nieuw middel tegen osteoporosemiddel op de markt toelaat.

'Met de toenemende vergrijzing, stijgen ook de botfracturen in Europa', stelt UCB in het persbericht. 'In de zes grootste EU-lidstaten wordt nu al 37 miljard euro per jaar uitgegeven om botfracturen bij osteoporosepatiënten te behandelen. De voorspelling is dat dat tegen 2030 47 miljard euro zal zijn.'

Evenity is een maandelijkse injectie, gedurende aan periode van een jaar, die de aanmaak van nieuw botweefsel versterkt en de afbraak ervan afremt.

