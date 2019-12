UCB mag zijn osteoporosemiddel dan toch lanceren in Europa

De Belgische biofarmagroep UCB heeft na een moeilijk parcours eindelijk groen licht gekregen om zijn nieuwe osteoporosemedicijn Evenity op de markt te brengen in Europa.

Wat velen niet verwacht hadden, wordt nu toch mogelijk: UCB mag zijn nieuwe medicijn Evenity op de markt brengen. Het osteoporosemiddel met de stofnaam romosozumab heeft er een woelige ontwikkeling op zitten. Het middel werd door bijna iedereen afgeschreven toen in 2017 bleek dat er cardiovasculaire risico’s aan verbonden zijn.

Analisten zijn het grondig oneens over de mogelijke piek omzet van het nieuwe medicijn.

UCB zette ondanks die nevenwerkingen door, maar botste dit jaar op een negatief advies van specialisten van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA. In oktober boekte UCB een eerste overwinning toen de experten in tweede zit dan toch een positief advies gaven. Donderdag volgde de Europese Commissie dat advies en kreeg het middel een markttoelating. De verkoop begint volgend jaar.

Osteoporose is een ziekte die vooral voorkomt bij vrouwen na de menopauze, maar ook mannen kunnen eraan lijden. De ziekte verzwakt de botten waardoor ze gemakkelijker breken. Botontkalking blijft meestal onopgemerkt, tot botten breken.

‘Een pols- of schouderbreuk is meestal niet zo erg, maar wervelbreuken kunnen ernstige rugpijn veroorzaken. Breuken in de heup leiden tot een zware operatie en revalidatie en er is een hoog risico op overlijden’, zegt geriater Michaël Laurent, die verbonden is aan het Imeldaziekenhuis in Bonheiden en het UZ Leuven. Hij kent het nieuwe UCB-middel omdat een aantal van zijn patiënten meededen aan klinische studies.

Snellere botopbouw

Om breuken te vermijden wordt osteoporose nu standaard behandeld met calcium, vitamine D en medicijnen die de afbraak van het bot tegengaan. ‘Maar het duurt lang, vele jaren, om het bot weer sterker te maken. Met medicijnen die botopbouw stimuleren gaat dat sneller’, zegt Laurent.

Forteo - in de VS heet het Forsteo - van de farmareus Eli Lilly is al een tijd op de markt en haalde vorig jaar een omzet van 1,576 miljard dollar. Maar door de afloop van het patent werd vorig jaar de omzetdaling (-10 procent) al ingezet. Tymlos van Radius Health heeft een gelijkaardige werking.

UCB moet artsen dus overhalen niet Forsteo of een generisch alternatief voor te schrijven maar zijn nieuwe product. Naast de resultaten van een studie die kunnen wijzen op een betere werking zal UCB het gebruiksgemak als troefkaart uitspelen. Terwijl Forsteo en Tymlos dagelijks moet worden ingespoten, hebben patiënten met Evenity maar eenmaal per maand prikken nodig.

Analisten verdeeld

Hoeveel omzet Evenity kan halen, is een vraag waarover analisten het al een tijd grondig oneens zijn. Met een gemiddelde omzetverwachting van 500 miljoen dollar (450 miljoen euro) in 2024 zal het geen blockbuster worden, denken de meeste analisten. Zeker voor Europa zijn de verwachtingen laag, omdat het middel maar goedgekeurd is voor een beperkt deel van de osteoporosepatiënten: vrouwen na de menopauze met een hoog risico op breuken.

Belgische analisten zijn opmerkelijk positiever. Thomas Guillot van het beurshuis Degroof Petercam gelooft dat Evenity toch de magische grens van 1 miljard euro omzet kan halen. Hij wijst daarvoor op de sterke lancering in de VS en Japan, waar het middel al iets eerder op de markt kwam. Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities zijn nog positiever en zien een potentieel van 1,2 miljard euro omzet.