UCB op koers om jaardoelstellingen te halen

Uit de omzetcijfers voor de eerste negen maanden blijkt dat het farmaconcern UCB goed op weg is om zijn financiële doelstellingen voor 2018 te halen.

In de eerste negen maanden van het jaar realiseerde UCB een omzet van 3,4 miljard euro. Dat is 3 procent meer dan in de overeenkomstige periode van 2017 en een fractie beter dan de 3,39 miljard euro waarop analisten hadden gerekend. Bij constante wisselkoersen bedroeg de omzetgroei 6 procent.