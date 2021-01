UCB pompt 25 miljoen euro in start-up in Californië

Het Belgische farmabedrijf UCB investeert 25 miljoen euro in de start-up Nile, dat een digitaal platform ontwikkelde om epilepsiepatiënten te helpen.

UCB is wereldwijd een van de belangrijkste spelers in epilepsie. Het heeft met Keppra, Briviact en Vimpat drie medicijnen op de markt die samen voor meer dan 2 miljard euro omzet boeken.

UCB zet nu de schouders onder de lancering van Nile, een start-up in Californië. Het investeert 25 miljoen euro en krijgt in ruil de meerderheid van de aandelen en een zitje in de raad van bestuur.