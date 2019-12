UCB pompt ruim 300 miljoen in nieuwe biotechfabriek

De inestering in het Waals-Brabantse Eigenbrakel is goed voor meer dan 150 nieuwe banen, meldt de beursgenoteerde farmagroep UCB woensdag in een persbericht.

België doet zijn reputatie als land voor biotechbedrijven opnieuw alle eer aan: Bel20'er UCB meldt woensdag plannen om een 'innovatieve en ecologisch duurzame biologische productiefaciliteit' voor meerdere producten te gaan bouwen op zijn site in het Waals-Brabantse Eigenbrakel.

Het gaat om een investering van 'meer dan 300 miljoen euro', gespreid over de komende jaren. De fabriek zal naar verwachting in 2024 operationeel zijn. De start van bouw is gepland in het eerste kwartaal van 2020. De biotechnologische fabriek wordt een van de grootste en meest moderne in België.

Meer dan 150 jobs

De bouw zal ook en positief effect op de werkgelegenheid hebben. UCB verwacht 'meer dan 150 nieuwe, hooggekwalificeerde banen te creëren zodra de fabriek operationeel is'.

Het summiere persbericht van UCB maakt niet meteen duidelijk wat het concern in de nieuwe vestiging precies zal produceren. UCB heeft het over een uitbreiding van zijn portfolio van geneesmiddelen. De fabriek 'wordt gebouwd om de groei van het bedrijf te ondersteunen en om zich voor te bereiden op de lancering en langetermijnlevering van toekomstige geneesmiddelen, die momenteel in klinische ontwikkeling zijn', heet het verder.

Verschuiving

'De verschuiving van onze pijplijn in de richting van grote moleculen, vereist dat we onze investeringen in de technische ontwikkeling, productiecapaciteit en -mogelijkheden opvoeren', citeert het persbericht Kirsten Lund-Jurgensen, hoofd Supply & Technology bij UCB.

De topmanager wijst erop dat Eigenbrakel de ideale locatie is voor de investering door de aanwezigheid van andere takken van het bedrijf. 'Die aanwezigheid zal voor versnelde productlanceringen en leveringsbetrouwbaarheid zorgen.'