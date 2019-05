UCB's neusspray krijgt Amerikaanse zegen

Nayzilam is de eerste neusspray tegen epileptische aanvallen die op de markt komt.

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA heeft een nieuw epilepsiemiddel van UCB goedgekeurd zodat het in de VS op de markt kan worden gebracht.

Het gaat om de neusspray Nayzilam die bedoeld is als acute behandeling bij terugkerende, frequente reeksen epileptische aanvallen (zogenaamde aanvalsclusters). De spray mag worden toegediend aan epilepsiepatiënten vanaf 12 jaar. De toediening mag gebeuren door niet-medici wanneer een reeks aanvallen zich voordoet.

Volgens UCB is Nayzilam de eerste neusspray tegen epileptische aanvallen die op de markt komt. Het is in de VS de eerste nieuwe medicatie in meer dan twintig jaar om epileptische aanvallen te behandelen.

Bewusteloos

Naar schatting hebben meer dan 150.000 mensen in de VS die aan ongecontroleerde epilepsie lijden last van aanvalsclusters. Een snelle behandeling is dan van groot belang om het gevaar op fysiek letsel, neurologische schade, langdurige aanvallen of 'status epilepticus' te voorkomen.

Bij 'status epilepticus' komt een patiënte tussen de aanvallen door niet opnieuw tot bewustzijn. Door onvoldoende ademhalingsbewegingen kan er dan zuurstoftekort optreden, met mogelijke hersenschade tot gevolg.

Marktleider

UCB is met Keppra, Briviact en Vimpat al jaren de marktleider in epilepsiemiddelen. Die drie medicijnen brachten vorig jaar meer dan 2 miljard euro in het laatje, goed voor 44 procent van de 4,6 miljard euro groepsomzet.