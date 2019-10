UCB scoort met kandidaat-psoriasismiddel

De eerste resultaten van de laatste testfase ogen goed. Dat is belangrijk, want bimekizumab moet komend decennium de estafette van de huidige sterkhouder Cimzia overnemen.

De Belgische biofarmagroep UCB maakte donderdagochtend de eerste testresultaten bekend van de derde en laatste testfase voor de behandeling van psoraris met zijn kandidaat-geneesmiddel bimekizumab.

En die ogen goed na de eerste 16 weken, vergeleken met de patiënten die de placebo of het bestaande middel ustekinumab (beter bekend onder de commerciële naam Stelara van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson, red) toegediend kregen.

De volledige resultaten van de 52-weken-durende studie volgen binnenkort, aldus UCB. Nadien volgen nog twee fase 3-studies.

Meerdere fronten

Psoriasis treft bijna drie procent van de bevolking, of zo'n 125 miljoen mensen wereldwijd. UCB aast erop om zijn kandidaat-middel bimekizumab op verschillende fronten tegelijk in te zetten, bijvoorbeeld ook bij de behandeling van psoriatische artritis en de gewrichtsziekte AS.

Het is vooral één van de middelen in de UCB-pijplijn die het komende decennium de estafettestok moeten overnemen van de huidige sterkhouders, in de eerste plaats van het reumamiddel Cimzia.

Spierziekte-franchise

Maar de Belgische biofarmagroep zet zijn geld ook op andere middelen. Zo bouwt het tegelijkertijd een franchise uit in de ontwikkeling van behandelingen van myasthenia gravis (MG), een zeldzame spierziekte die wereldwijd bijna 200.000 mensen treft.