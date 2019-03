UCB-spinoff krijgt Waalse steun om alzheimer aan te pakken

Syndesi - Grieks voor connectie - is vorig jaar opgericht door Janssen Pharmaceutica, UCB en het Deense Novo Nordisk. Het bedrijf werkt verder op molecules die UCB toevallig heeft ontdekt in zijn labo's tijdens een onderzoek naar epilepsie en de impact hiervan op de hersenen. UCB heeft verschillende medicijnen tegen epilepsie, waaronder Keppra, een miljardenmedicijn. Keppra kalmeert de neuronen in de hersenen. Syndesi onderzoekt of het niet net het omgekeerde kan doen: de neuronen stimuleren, wat een invloed zou kunnen hebben op hersenziektes, zoals alzheimer en parkinson.