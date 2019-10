UCB springt mee in miljardencarrousel van farmasector

Meer dan 200 miljard euro hebben farmabedrijven dit jaar al aan overnames gespendeerd. Ook UCB betaalt nu 2 miljard euro voor Ra Pharmaceuticals om zijn pijplijn aan te vullen.

UCB racet tegen het eveneens Belgische Argenx om het snelst een medicijn tegen een zeldzame spierziekte op de markt te brengen.

Het Belgische biofarmabedrijf UCB legt 2 miljard euro op tafel voor het Amerikaanse Ra Pharmaceuticals, in de hoop een nieuwe goudader aan te boren. Het is de grootste overname in ons land dit jaar.

Voor UCB is het de derde miljardenovername in 15 jaar tijd. Vorig decennium betaalde de groep in totaal 6,5 miljard euro voor het Britse biotechbedrijf Celltech en voor het Duitse Schwarz Pharma. De topmedicijnen die nu het mooie weer maken bij UCB, zijn grotendeels te danken aan die overnames. Ze hebben van het bedrijf een grote speler op de internationale farmascene gemaakt met een beurswaarde van bijna 15 miljard euro.

Mekka

Voor de nieuwe stap in zijn expansie strijkt UCB neer in Boston, het mekka van de wereldwijde biotechindustrie. Dat het een premie van 112 procent betaalt op de laatste beurskoers van Ra is illustratief voor de sector. Wie een prooi wil binnenhalen, moet zwaar dokken, want de concurrentie is fel.

Alle grote spelers roeren zich. Ze proberen hun gebrek aan eigen innovatie en het vooruitzicht van patenten die aflopen en dalende omzetcijfers te compenseren met overnames.

Dit jaar alleen al spendeerden farmabedrijven wereldwijd 200 miljard euro aan overnames, blijkt uit een analyse het beurshuis Kempen. Vorig jaar ging het om meer dan 100 miljard euro, met onder andere de overname van het Gentse Ablynx. Die stevige bedragen staan dan nog los van alle partnerschappen - zoals dat tussen het Amerikaanse Gilead en het Mechelse Galapagos - die werden gesloten om toegang te krijgen tot beloftevolle onderzoeksprojecten.

Enorme cashbuffers

De overnamecarrousel zal blijven draaien. De grootste farmabedrijven zijn winstmachines, hebben enorme cashbuffers opgebouwd en kunnen daarbovenop spotgoedkoop lenen. Ook UCB financiert zijn deal met eigen cash en nieuwe schulden.

Vooral kankeronderzoek staat bij overnamedeals in de schijnwerpers, getuige het overnamebod van 74 miljard dollar op Celgene dit jaar. Ook voor gentherapie, ontstekingsziektes en zeldzame aandoeningen is de interesse groot.

De spier- en aftakelingsziekte myasthenia gravis is zo’n zeldzame aandoening waar UCB volop op inzet en waarvoor het met Ra een tweede potentieel medicijn in huis haalt. UCB-topman Jean-Christophe Tellier noemde het een ‘strategische fit’. De ziekte is nog grotendeels onontgonnen terrein waar ettelijke miljarden te verdienen zijn en waar het eveneens Belgische Argenx momenteel in poleposition staat.