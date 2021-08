UCB start met Europees ticket voor 'bime' druk najaar

De biofarmaciegroep UCB mag bimekizumab onder de merknaam Bimzelx als psoriasismiddel op de Europese markt lanceren. Een echt grote verrassing is de beslissing van de Europese Commissie niet: in juni was er al een gunstig advies van de medicijnenwaakhond EMA.

Voor UCB vormt het groen licht wel de aftrap van een druk najaar: later in de herfst buigt ook de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA zich over bimekizumab als psoriasismiddel. De FDA is de poortwachter tot de Amerikaanse markt, die omwille van zijn hoge verkoopsprijzen voor zowat alle farmaspelers veruit de meest cruciale ter wereld is.