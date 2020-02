UCB-topman: 'We mikken op 6 à 7 nieuwe medicijnen'

Dankzij zijn stermiddelen tegen reuma en epilepsie kan het Belgische biofarmabedrijf UCB de ontwikkeling van kandidaat-blockbusters versnellen. 'UCB is gewapend voor duurzame groei', voorspelt CEO Jean-Christophe Tellier.

'Wij zagen une belle croissance dankzij onze kernmedicijnen', zegt Jean-Christophe Tellier, de CEO van UCB, in de Anderlechtse hoofdzetel van het Belgische biofarmabedrijf. De rijzige Fransman blijft koel na de publicatie van de sterke jaarresultaten, die het aandeel donderdag richting recordkoers joegen.

De cijfers zijn grotendeels de verdienste van een oude blockbuster: het reumamiddel Cimzia, dat beter dan verwacht presteert. De verkoop steeg vorig jaar met 18 procent, naar 1,71 miljard euro, zo'n 35 procent van de groepsomzet.

'Die groei kwam er omdat we meer patiënten bereiken', zegt Tellier. 'Zoals vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Voor hen is Cimzia zeer veilig, net omdat het niet door de placenta kan en dus onschadelijk is voor hun baby. Bovendien kregen we groen licht voor Cimzia in China en Japan.'

Belangrijk is dat Tellier nog rek ziet op zijn trekpaard. UCB trekt de verwachte piekverkoop op tot 2 miljard euro tegen 2024. Eerder lag die lat op 1,7 miljard. Die kaap werd vorig jaar al gerond.

Nóg een krasse knar

En er is nog goed nieuws. Naast Cimzia verkeert ook die andere krasse knar, het epilepsiemiddel Vimpat, in een blakende gezondheid. De verkoop lag met 1,3 miljard euro 20 procent hoger dan een jaar eerder. Ook voor Vimpat legt UCB de lat hoger, met een verwachte piekverkoop van 1,5 miljard euro tegen 2022.

Aangevuurd door de knalprestaties van zijn beide blockbusters klokte de omzet van UCB vorig jaar af op 4,91 miljard euro, 6 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is beter dan de 4,87 miljard euro die de analisten hadden verwacht. De brutobedrijfswinst klom met 2 procent naar 1,43 miljard euro, goed voor een winstmarge van 29 procent.

Ook dit jaar verwacht Tellier een verdere groei van de groepsomzet tot ongeveer 5,1 miljard euro. Dat is grosso modo in lijn met de verwachting van de analisten.

Dankzij de sterke cijfers van Cimzia en Vimpat kunnen we de ontwikkeling van onze pijplijn versnellen. Jean-Christophe Tellier CEO UCB

Klif vermeden

'Dankzij de sterke cijfers van Cimzia en Vimpat stijgen de inkomsten ook de komende jaren en kunnen we de ontwikkeling van onze pijplijn met kandidaat-medicijnen versnellen', benadrukt Tellier. Dat is van groot belang, want de patenten op Cimzia en Vimpat verlopen tussen 2022 en 2024.

De race om tijdig opvolgers klaar te stomen, om een 'klif' in inkomsten na 2024 te vermijden, verklaart waarom UCB vorig jaar de uitgaven voor onderzoek met 10 procent opdreef tot 1,27 miljard euro.

'Wij mikken op zes à zeven nieuwe medicijnen tegen 2025', zegt Tellier, die geen namen wil plakken op potentiële, toekomstige blockbusters. 'We zijn goed gewapend voor duurzame groei', klinkt het gedecideerd.





Beloftevolle pijplijn

De pijplijn oogt alleszins beloftevol, met diverse kandidaat-medicijnen in een vergevorderde onderzoeksfase.

5,1 miljard Omzet UCB ziet de omzet dit jaar stijgen naar 5,1 miljard euro.

Er wordt veel verwacht van bimekizumab, een potentieel middel tegen psoriasis en andere ontstekingsziektes, waarover UCB vorig jaar drie keer sterke fase-3 onderzoeken (de laatste klinische testen voor de commercialisering, red.) uitbracht. Of het middel beter is dan Cosentyx, het psoriasismedicijn van Novartis, zal volgend kwartaal blijken uit de resultaten van een vergelijkende studie.

Als alles volgens plan verloopt, komt bimekizumab eind 2021 op de markt. KBC Securities verwachtte eerder al dat het op zijn piek minstens 1,5 miljard dollar omzet haalt.

Groei in 2020

En er zijn nog kandidaat-medicijnen in een vergevorderd teststadium. De resultaten van twee fase 3-studies van rozanolixizumab, een kandidaat-medicijn voor de behandeling van de spieraandoening myasthenia gravis (MG) en de bloedstollingsziekte ITP, worden in de eerste helft van 2021 en 2022 verwacht. 'Omdat al die fase 3-testen handenvol geld kosten, zullen onze onderzoeksuitgaven de komende twee jaar licht stijgen', zegt Tellier.

'Door de overname van het Amerikaanse biotechbedrijf Ra Pharmaceuticals (voor 2 miljard euro) kregen we met zilucoplan nog een beloftevolle behandeling voor myasthenia gravis in handen, die ook in de laatste fase van klinische testen zit.'