UCB verrast met stevige winstgroei

Vooral reumamiddel Cimzia, dé sterkhouder van de groep, kwam na een zwak jaarbegin op dreef.

De resultaten van UCB leveren een stevige meevaller op: de biofarmaciegroep krikte over het eerste halfjaar de omzet met 2 procent op tot 2,27 miljard euro. Dat is duidelijk beter dan de krimp met 2 procent tot 2,19 miljard euro die analisten hadden verwacht. En dit ondanks de jaar op jaar fors goedkope dollar: bij constante wisselkoersen zou de omzet 6 procent gestegen zijn.

Belangrijk: vooral de sterkhouders van de groep presteerden beter dan verwacht, zeker vergeleken met het teleurstellende eerste kwartaal.

Dat geldt in de eerste plaats voor het reumamiddel Cimzia, dat in zijn eentje zo'n 30 procent van de groepsomzet voor zijn rekening neemt. De verkoop van Cimzia steeg 2 procent naar 679 miljoen euro, gezuiverd voor de impact van de goedkopere dollar was er zelfs een stijging van 11 procent.

De beter dan verwachte omzet gaat hand in hand met kosten die 1 procent dalen naar 1,04 miljard euro. Dat is niet per se een positieve factor: door de vertraging bij de lancering van het potentiële osteoporosemiddel Evenity na tegenvallende onderzoeksresultaten, zakken de marketing- en verkoopskosten jaar op jaar 5 procent.

Het gevolg van de hogere omzet en lagere kosten is een stevige groei van de brutobedrijfswinst (ebitda): die wipt 7 procent hoger naar 794 miljoen euro, terwijl analisten een daling met 10 procent verwachten.

Door forse lagere belastingen - met dank aan de Amerikaanse belastingsverlaging - stijgt de nettowinst een stevige 28 procent naar 551 miljoen euro of 2,93 euro per aandeel.

Opvallend: ondanks het sterker dan verwachte eerste halfjaar handhaaft de groep haar jaarprognose. Namelijk:

Een omzet van 4,5 à 4,6 miljard euro, grosso modo stabiel tegenover de 4,53 miljard in 2017

van 4,5 à 4,6 miljard euro, grosso modo stabiel tegenover de 4,53 miljard in 2017 Een brutobedrijfswinst van 1,3 à 1,4 miljard euro, eveneens vlak tegenover de 1,38 miljard in 2017

van 1,3 à 1,4 miljard euro, eveneens vlak tegenover de 1,38 miljard in 2017 Een nettowinst van 4,30 à 4,70 euro per aandeel, minder dan de 4,82 euro per aandeel in 2017.

Quid opvolging?

Vraag is ook of het betere kwartaal voor Cimzia bij beleggers de zorgen over de toekomst kunnen wegnemen. Beleggen is namelijk vooruitzien en dat is zeker het geval in de farmasector. Daar is het zaak erover te waken dat een bestaande generatie stermedicijnen tijdig afgelost wordt door een nieuwe.

De drie huidige sterkhouders verliezen hun patent tussen 2021 en 2024. Mogelijk zullen ze al vroeger over hun piek heen zijn door concurrentie van een nieuwe generatie middelen, zoals het reumamiddel filgonitib van Galapagos.

Cimzia zelf was in 2004 het resultaat van een miljardendeal van UCB, het Britse Celltech. Met de andere grote deal in de jaren 2000, het Duitse Schwarz, verzekerde toenmalig CEO Roch Doliveux in dat decennium de groei.