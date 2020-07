UCB verslaat Novartis met psoriasismedicijn

Het experimentele psoriasismiddel van UCB scoort in patiëntenproeven beter dan het miljardenmedicijn Cosentyx, de belangrijkste rivaal die op de markt is gezet door Novartis.

UCB maakte de resultaten van een grootschalige fase-3-studie bekend waarin het zijn medicijn bimekizumab ‘head to head’ vergeleek met Cosentyx.

UCB had in eerdere patiëntenproeven al aangetoond dat 'bime' voor veel psoriasispatiënten een oplossing kan bieden. Niettemin: om echt een financiële kaskraker te worden moest het middel ook Cosentyx achter zich laten.

En dat deed het biofarmaciebedrijf ook. De belangrijkste maatstaf in de studie was het aantal patiënten dat na 16 en 48 weken behandeling geen enkel symptoom meer vertoonde. Op dat vlak toonde bimekizumab ‘superioriteit’. Bovendien bracht de studie geen nieuwe neveneffecten aan het licht.

Cyndi Lauper

Cosentyx en bimekizumab hebben een nieuw, maar gelijkaardig werkingsmechanisme. Ze vullen samen een leegte in in het ziektedomein en bieden hoop aan patiënten die niet gebaat zijn met oudere medicijnkleppers als Humira of Enbrel of patiënten die te veel bijwerkingen ondervonden.

Cosentyx haalt sinds de lancering vier jaar geleden - verspreid over verschillende ziektes - al meer dan 3 miljard dollar jaaromzet. Het einde van de groeicurve is nog niet in zicht, onder meer omdat Novartis psoriasispatiënt en 80s-popster Cyndi Lauper voor zijn kar spande.

Miljarden omzet

Ook voor bimekizumab rekenen analisten op piekverkopen van minstens een miljard euro. Het beurshuis Jefferies bijvoorbeeld mikte op eerder op 1,5 miljard euro maar liet al weten die prognose op te trekken naar meer dan 2 miljard euro als het Cosentyx kon overtreffen.