UCB versus Cindy Lauper

De aandeelhouders van het Belgische UCB hebben hun hoop gevestigd op bimekizumab, een potentieel medicijn om de huidziekte psoriasis en andere ontstekingsziektes aan te pakken.

In een uitgebreide patiëntentest heeft bimekizumab zijn waarde nogmaals bewezen als redmiddel voor psoriasispatiënten. Maar in de strijd om de miljarden zal het Belgische farmabedrijf het in eerste instantie moeten opnemen tegen de grootmacht Novartis. Die heeft in de VS het popicoon Cyndi Lauper voor zijn kar gespannen.

Inderdaad, het gaat om de Cyndi Lauper die in de jaren 80 Knuffelrock-cd’s vulde met 'True Colors', 'Time after Time' en 'I drove all night'. Meningen over haar bijdrage aan de muziekgeschiedenis mogen verdeeld zijn, maar met ruim 50 miljoen verkochte albums, singles en dvd’s heeft ze zich toch op een of andere manier in de harten van Amerikanen genesteld.

Al is ze de 60 intussen al ruim gepasseerd, ze heeft nog een nieuwe tournee lopen en nu en dan wordt ze gespot met roos piekhaar. Haar nieuwe bijverdienste is het ambassadeurschap van Cosentyx, het psoriasismedicijn van Novartis. 'Ik heb iets gevonden dat werkt, en blijft werken', zegt Lauper in een tv-advertentie voor het medicijn dat ze intussen al vier jaar om de twee weken krijgt ingespoten om huidvlekken en -schilfers onder controle te houden.

Tv-reclame

Het lijkt bizar om psoriasismedicijnen - nota bene alleen op artsenvoorschrift verkrijgbaar - aan te prijzen op tv. Bij ons is het zelfs verboden, maar in de VS is het de normaalste zaak van de wereld. Ook golfer en miljonair Phil Mickelson duikt op in spotjes van Enbrel, nog zo’n medicijn tegen psoriasis. Het idee erachter is dat patiënten die ontevreden zijn over hun bestaande behandeling zelf naar de arts stappen met een alternatief voorstel.

2,8 miljard Omzet Cosentyx Cosentyx, het psoriasismedicijn van Novartis, haalde vorig jaar al 2,8 miljard dollar omzet, en dat terwijl het nog maar sinds 2015 op de markt is.

In het geval van Cosentyx - vorig jaar goed voor 64 miljoen dollar tv-reclames - lukt dat blijkbaar wonderwel. Amper vier jaar na de lancering levert dat medicijn al bijna 3 miljard dollar omzet op, en er zit nog veel rek op. Cosentyx heeft een heel ander werkingsmechanisme dan oudere kleppers als Humira (AbbVie), Enbrel (Pfizer) en Stelara (J&J) en is zonder twijfel the new kid on the block.

Dé benchmark

Het is tegelijkertijd dé benchmark waar UCB de komende jaren zal moeten tegen optornen met bimekizumab dat een gelijkaardige werkingsmechanisme heeft. Als alles volgens plan verloopt, zal het middel ergens eind 2021 op de markt komen. KBC Securities verwacht dat het op zijn piek minstens 1 miljard dollar omzet zal bereiken.

Andere beurshuizen zijn nog optimistischer, al zal veel afhangen van een nog lopende patiëntenstudie waar 'bime' en Cosentyx rechtstreeks met elkaar vergeleken worden. Uitsluitsel daarover volgt ergens in de lente.

Omzetdip

Maar wat het ook wordt, de kans is klein dat Bime een dip in het groeiparcours van UCB kan voorkomen. Tussen 2022 en 2024 verlopen namelijk de patenten van de blockbusters Cimzia (reuma, ziekte van Crohn…) en Vimpat (epilepsie), vorig jaar samen goed voor 2,5 miljard euro omzet.

Aangezien UCB niet over de marketingmachinerie van Novartis en co. beschikt, zal bime tegen dan nog niet op topsnelheid zijn om een dip in de groepsomzet te voorkomen. Tenzij UCB misschien een andere celebrity inschakelt. Kim Kardashian toont op Instagram nu en dan hoe de ziekte haar in de greep heeft. Wie weet is bime voor haar wat Cosentyx voor Cyndi Lauper was.