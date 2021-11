UCB-voorzitter richt mee beursschelp voor farmadeals op

Enkele veteranen uit de Duitse bedrijfswereld, onder wie UCB-voorzitter Stefan Oschmann, gaan via een Amsterdams blancochequebedrijf op jacht naar farmadeals.

Stefan Oschmann, die in april Evelyn du Monceau opvolgde als voorzitter van het beursgenoteerde Belgische biofarmabedrijf UCB, is een van de oprichters van de European Healthcare Acquisition & Growth Company (EHC). Die debutant op de Amsterdamse beurs is een blancochequebedrijf (Special Purpose Acquisition Company, kortweg spac).

Een spac keert de normale gang van zaken om: in plaats van een project te bedenken en daar geld voor op te halen, kloppen de initiatiefnemers eerst voor geld aan en beloven ze die blanco cheque vervolgens rendabel aan het werk te zetten. De later overgenomen onderneming krijgt via een omweg en een fusie met de spac een beursnotering.

Onmiddellijk rijst de vraag of het dubbele petje van Stefan Oschmann - UCB-voorzitter en medeoprichter van EHC - niet kan leiden tot een belangenconflict.

EHC haalt met de Amsterdamse beursgang 200 miljoen euro startkapitaal op. Beleggers onthalen de debutant vrij enthousiast. Het aandeel noteert op 10,50 euro, 5 procent boven de intekenprijs van 10 euro.

Lees Meer Evelyn du Monceau zwaait na 36 jaar af bij UCB

Opmerkelijk is dat EHC aangeeft te willen focussen op overnames in biotech en gespecialiseerde farma, naast medische technologie en bio-informatica.

Onmiddellijk rijst de vraag of het dubbele petje van Oschmann - UCB-voorzitter en medeoprichter van EHC - niet kan leiden tot een belangenconflict als beide partijen bijvoorbeeld zouden azen op dezelfde overname en dus in mekaars vaarwater zouden belanden.

'Alle vertrouwen'

In een reactie laat UCB weten dat ‘het er alle vertrouwen in heeft dat Oschmann zal blijven handelen in het beste belang van UCB’.

‘In het onwaarschijnlijke geval van een situatie die kan leiden tot een belangenconflict hebben we een proces om dat op een gepaste manier aan te pakken’, klinkt het nog.

Oschmann is een veteraan van de Duitse farmasector. Voor hij in het bestuur van UCB kwam, was hij jarenlang de CEO van Merck, een van de oudste farmabedrijven ter wereld. Daarvoor was hij decennialang actief bij MSD, de Europese tak van het Amerikaanse Merck & Co.