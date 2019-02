UCB waarschuwt voor margedruk

UCB heeft in 2018 aan de eigen verwachtingen voldaan en trekt op basis van een 6 procent hogere nettowinst het dividend op. Hogere onderzoekskosten zullen dit jaar echter op de winstmarge wegen.

UCB kende in 2018 opnieuw een jaar van 'winstgevende groei', het vijfde op rij al. De omzet dikte met 2 procent aan tot 4,63 miljard euro. Dat is aan de bovenkant van de eigen verwachtingsvork (4,5-4,6 miljard euro) en een fractie meer dan analisten hadden verwacht.

De omzetstijging is vooral te danken aan de aanhoudende groei van UCB’s vijf kernproducten. De groei van Cimzia, een middel tegen ontstekingsziekten (ziekte van Crohn, reuma, psoriasis), bracht 2 procent meer omzet binnen en dat is een vertraging tegenover de eerste negen maanden, toen er nog 3 procent groei was.

De verkoop van de epilepsiemiddelen Vimpat en Keppra steeg met respectievelijk 13 en 2 procent. Dat betekent dat Keppra in het vierde kwartaal een inhaalbeweging maakte.

Onder de kleinere middelen blonk Briviact uit met een groei van 63 procent. De verkoop van Neupro (voor de behandeling van Parkinson) steeg met een bescheiden 2 procent, maar daarmee werd een daling van 1 procent over de eerste negen maanden wel goedgemaakt.

Dividend

De winst volgde de evolutie van de omzet. De recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) verbeterde eveneens met 2 procent tot 1,398 miljard euro, ondanks hogere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Ook dit cijfer is aan de bovenkant van de eigen prognose (1,3-1,4 miljard euro).

Mede dankzij iets gunstigere belastingen steeg de nettowinst van UCB met 6 procent tot 800 miljoen euro. De kernwinst per aandeel bedraagt 4,78 euro en dat is meer dan vooropgesteld (4,3-4,7 euro).

De aandeelhouders worden beloond met een dividend van 1,21 euro bruto per aandeel. Dat is 2,5 procent meer dan wat ze over het boekjaar 2017 ontvingen.

2019

Voor 2019 stelt UCB een verdere omzetgroei in het vooruitzicht. Het concern schuift een vork van 4,6-4,7 miljard euro naar voor, groei die moet komen van de hogere verkoop van de kernproducten.

Door hogere investeringen in onderzoek en ontwikkeling zal de ruime operationele winstmarge (rebitda op omzet) echter dalen tot 27 à 29 procent. In 2018 bedroeg de rebitda-marge nog 30,2 procent. Door de lagere winstmarge zal de kernwinst per aandeel tussen 4,40 en 4,80 euro uitkomen.